Frankreichs Regierungssprecher Christophe Castaner hat nach Protest eine umstrittene Formulierung von Staatschef Emmanuel Macron verteidigt. „Ich glaube, man kann kultiviert sein und wie die Franzosen sprechen“, sagte Castaner am Donnerstag im Radiosender Radio Classique.

Macron hatte am Mittwoch bei einem Besuch in Südwestfrankreich mit Blick auf protestierende Arbeiter und Ex-Arbeiter eines Automobilzulieferers gesagt, einige täten besser daran, sich nach Stellen in einem anderen Unternehmen in der Region umzuschauen, „anstatt alles durcheinander zu bringen“. Der 39-Jährige benutzte dabei den Ausdruck „fourtre le bordel“ („alles durcheinander bringen“/„einen Saustall hinterlassen“), der als derb und umgangssprachlich gilt.

Macron hatte schon früher mit scharfen Bemerkungen Aufsehen erregt



Aus den Reihen der Opposition kam Protest. In sozialen Netzwerken gab es viele Kommentare. Macron hatte bereits in der Vergangenheit mit scharfen Bemerkungen Aufsehen erregt. So bezeichnete er einmal Reformgegner als Müßiggänger. Nach dem jüngsten Auftritt des Staatschefs stellte Präsidentschaftssprecher Bruno Roger-Petit ein Video der umstrittenen Unterhaltung Macrons mit dem Präsidenten der Region Nouvelle Aquitaine, Alain Rousset, auf Twitter.



Oppositionspolitiker der Linken wie der Rechten warfen Macron wegen seiner Äußerungen "Arroganz" und Abgehobenheit vor. Der Generalsekretär der konservativen Partei Die Republikaner, Bernard Accoyer, attestierte ihm mangelnden "Respekt für die Mitbürger, besonders für diejenigen in Schwierigkeiten".

Mitte September hatte Macron im Streit um die Arbeitsrechtsreform gesagt, er werde sich von "Faulenzern" nicht aufhalten lassen. Seit der Ankündigung seiner Regierung, die Reichensteuer weitgehend abzuschaffen, wird ihm vor allem vom linken Lager vorgeworfen, "Präsident der Reichen" zu sein. (dpa/AFP)