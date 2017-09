Mit einem Auto- und Fahrradkorso vom Kino International zum Kanzleramt haben am Sonntagmittag in Berlin die Proteste für die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel begonnen, der seit 209 Tagen in der Türkei aus politischen Gründen in Haft sitzt. Seinen 44. Geburtstag muss Yücel, der als Korrespondent für die Tageszeitung "Die Welt" beschäftigt ist, am Sonntag im Gefängnis verbringen.

Aus Anlass des Geburtstages fordern 14 journalistische Organisationen in einem Offenen Brief an den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan die sofortige Freilassung von Yücel und den anderen aus politischen Gründen inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei.

Die Unterzeichner, darunter die Recherche-Verbände journalists.network, Netzwerk Recherche und Correctiv sowie der Verein n-ost und die Gewerkschaft DJV, vertreten mehrere zehntausend Journalistinnen und Journalisten weltweit. Mit dem Offenen Brief appellieren sie an die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, zu denen sich die Türkei in der Vergangenheit bekannt und verpflichtet hat. Sie fordern Erdogan auf, Yücel und die anderen aus politischen Gründen inhaftierten Kolleginnen und Kollegen ohne weitere zeitliche Verzögerung auf freien Fuß zu setzen, ihr Recht auf einen fairen Prozess zu respektieren.

Am Nachmittag ab 14 Uhr soll eine Protestkundgebung für die Freilassung von Deniz Yücel, der Journalistin Mesale Tolu und des Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner vor dem Kanzleramt stattfinden. Sprechen sollen unter anderem Michael Rediske von "Reporter ohne Grenzen", Pfarrer Christian Zeiske von der Berliner Gethsemanekirche sowie Dogan Akhanli, der im August in Spanien aufgrund eines türkisches Haftbefehls festgenommen worden war. Auch Ilkay Yücel, die Schwester von Deniz Yücel, ist als Rednerin angekündigt.

Die Türkei hatte die Spannungen im deutsch-türkischen Verhältnis am Samstag weiter angeheizt. In einer "Reisewarnung für die Bundesrepublik Deutschland" ermahnte das türkische Außenministerium in Deutschland lebende Türken und türkische Bürger, die dorthin reisen wollen, generell zur "Vorsicht". Deutsche Politiker kritisierten den Schritt.