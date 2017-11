Ein Sonnenscheinliberalismus, der wie bei den Grünen und dem Merkel-Flügel der CDU auch bei der SPD stark geworden ist, hat zu einer Abkopplung liberaler Eliten geführt, die die Welt nur noch im guten Licht sehen wollen. So gerät vieles aus dem Blick, worum sich insbesondere eine linke Partei sorgen und kümmern sollte: Die Sorgen und Nöte der „kleinen Leute“. Vor allem aber ist der SPD die Fähigkeit verlorengegangen, ein Bild einer besseren Gesellschaft, ja eine Vision zu entwerfen, die die Menschen wieder begeistern könnte. Nach großen Menschheitszielen hat die Linke einst gestrebt, wie nach einem „goldenen Zeitalter“.

Dieses goldene Zeitalter wurde uns sogar tatsächlich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion angekündigt, und zwar von den Kapitalisten: Der Endsieg von Demokratie und Kapitalismus sei erreicht. Alles werde nun gut. Lehnt euch zurück und lasst den Markt arbeiten.

Das war die Botschaft nach 1990. Aber die Realität hat die Botschaft mittlerweile zerlegt. Alles deutet darauf hin, dass der demokratische gezähmte Kapitalismus vor seinem Ende steht: Die galoppierenden Schulden von Privathaushalten, Unternehmen und Staaten, die immer wirkungslosere expansive Geldpolitik der Notenbanken, der scheinbar abnehmende Grenznutzen neuer Innovationen, die extrem hohe Sparquote und Investitions- und Konsumzurückneigung aufgrund der neoliberalen Umverteilung nach oben und der kalten Enteignung der unteren mittleren Schichten durch Reallohnstagnation, Mietpreisexplosion und geringe Sparzinsen.

Hinzu kommt die weltweite Migrationskrise, die nicht nur von Kriegen und Umweltkatastrophen ausgelöst wird, sondern auch von dem ökonomisch armseligen Zustand vieler afrikanischer Länder, nicht zuletzt bedingt durch eine aggressive Außenhandelspolitik der Europäischen Union.

Nur Toleranz fordern ist keine Antwort auf Weltkrisen

Es ist ein verkehrter Ansatz nur Toleranz und Weltoffenheit einzufordern, und grundsätzlichen ökonomischen Fragen vorwiegend neoliberal zu begegnen, wie es seit nahezu 20 Jahren bei der SPD vorherrschend ist. Dieser Fokus auf kulturelle Werte verdrängt erstens harte ökonomische Konflikte und zweitens ist er zudem naiv, weil das Predigen von Toleranz und Weltoffenheit lediglich rechtspopulistische Gegenreaktionen provoziert.

Mit linksliberalen Kulturkampf verstärkt man einzig die Gräben zwischen „Modernisierungsgewinnern“ und „Modernisierungsverlierern“ und verhindert so, dass eine Allianz gegen den Neoliberalismus zu Stande kommt.

Es geht somit auch um ein neues Ringen für ein neues linkes Bündnis, in dem die Einsicht aufgehoben ist, dass die „soziale Frage“ keine Frage von gestern ist, sondern vielmehr die entscheidende Frage für morgen. Darin liegt die nötige Wende linker Politik begründet: Weg vom Fokus auf Kulturpolitik wieder mehr hin zum Ökonomischen.

Beides soll vereint werden in einem „progressiven Populismus“ (Nancy Fraser). Nur so kann die Linke aus der alten – ökonomischen – Linken und der neuen Kulturlinke überhaupt wieder zusammenfinden. Und nur wenn sie zusammenfindet, hat die Linke und somit auch die SPD überhaupt noch eine Chance.

Auf diese neue Einheit der Linken ist zu hoffen, denn die Wende zu einer neuen Politik ist bitter nötig und daher auch die Allianz gegen den Neoliberalismus. Denn dieses neoliberale „System“, das von mitte-links bis mitte-rechts als die ultima ratio verkauft und verteidigt wird, ist weder stabil, noch zukunftsfähig, zumindest nicht in einer demokratischen Form.

Das muss nun die Sozialdemokratie wieder begreifen. Warum gibt es von ihr keine deutliche Kritik der Eigentumsverhältnisse, der EZB-Geldpolitik, dem Austeritätsregime, unter dem die Länder im europäischen Süden und selbst die deutschen Bundesländer leiden. Warum spricht niemand in den Führungsetagen der SPD mehr über die Demokratisierung der Wirtschaft angesichts von Lohnspreizung, stagnierender Tarifbindung, mauen Reallohnentwicklungen, ausufernden Werkverträgen und viel zu hoher Leiharbeit?

Was ist mit den immensen Erbschaften, die winzig besteuert werden, der fortschreitenden Privatisierung der Bildung, der Unterfinanzierung des staatlichen Bildungssystems und der galoppierenden Mietpreisexplosion? Alles Themen, bei denen eine linke Volkspartei sich deutlich vom neoliberalen Mainstream abgrenzen könnte.

Schluss mit braver Verwaltung, die SPD muss sich dreckig machen

Die SPD muss ihre brave Verwaltungsphilosophie aufgeben und wieder eine neue Vision einer gerechteren Gesellschaft entwickeln, will sie nicht ihre Existenzberechtigung verlieren. Oder mit Willy Brandt gesprochen, der in einer Rede 1991 über den Freiheitskampf sagte: Es werde sich noch „als geschichtlicher Irrtum erweisen, das dem demokratischen Sozialismus zugrundeliegende Ideal – die Zusammenfügung von Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität – als überholt abtun zu wollen.“

Brandt hat Recht behalten. Das „Reich der Freiheit“ liegt noch vor uns. Es ist Zeit das zu erkennen und dafür zu arbeiten, dass wir dort hingelangen. Schluss also mit der Verwaltungs- und Managementphilosophie.

Insofern: Liebe SPD, fang wieder an für eine andere, bessere Welt zu kämpfen. Liebe SPD, werde wieder eine Gegenmacht! Hab mehr Traute! Und liebe SPD, geh dahin, wo die Probleme sind und verweigere dich diesen Problemen nicht. Liebe SPD, fang an dich wieder dreckig zu machen. Also SPD, Augen auf!

Ein letzter Kommentar zur Koalitionsfrage: Es ist gut, dass die SPD sich der Großen Koalition verweigert – wie es auch am Montag Martin Schulz in einer Pressekonferenz nochmal betonte. Es ist Zeit, neue politische Akzente zu setzen!

Zu den Autoren:

Nils Heisterhagen ist Grundsatzreferent der SPD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. Zuvor war er Grundsatzreferent und Redenschreiber der letzten beiden IG Metall-Vorsitzenden.

Dirk Jörke ist Professor für Politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Darmstadt.