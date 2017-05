In Berlin findet am Montag und Dienstag die "Global Solutions"-Konferenz statt. Internationale Think Tanks entwickeln 20 Lösungsvorschläge für soziale, ökologische und ökonomische Probleme weltweit, die den führenden G20-Staaten übergeben werden.

An der Veranstaltung nehmen neben den Think Tanks auch Nobelpreisträger, hochrangige Wissenschaftler und Studenten aus der ganzen Welt teil. Anders als Politiker können Wissenschaftler unabhängig von Tagesgeschehen, parteipolitischer Opportunität und machtpolitischem Druck Vorschläge entwickeln. Sie zielen auf längerfristige und nachhaltigere Therapien, betont Dennis Snower, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel. Gemeinsam mit Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE), leitet er diese „T 20“ genannte Konferenz der Think Tanks. Der Tagesspiegel zählt zu den Mitorganisatoren.

Mehr Hintergründe zur Konferenz gibt es hier. Sie können die Veranstaltung auch auf Twitter verfolgen. Oder hier ab 9 Uhr im Livestream: