In London hat es Medienberichten zufolge eine Explosion in der U-Bahn gegeben. Sie habe sich im Westen der britischen Hauptstadt ereignet, meldete die Zeitung "Sun" am Freitag. Die Polizei teilte mit, sie habe Kenntnis von einem Vorfall an der Haltestelle Parsons Green.

Wie die "Sun" online berichtet, seien Menschen mit Verbrennungen aus der U-Bahn geflohen. Auf der Webseite der Zeitung "Metro" heißt es, Passagiere hätten nach der Explosion eines weißen Behälters Verbrennungen im Gesicht erlitten. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer "Flammenwand", die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll.

Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen Frauen, die von Rettungskräften versorgt werden. Der Verkehr der Linie District Line zwischen den U-Bahn-Stationen Earls Court und Wimbledon wurde eingestellt, teilten die Behörden mit.

Dieses Bild aus den sozialen Netzwerken zeigt einen brennenden Behälter in der U-Bahn. Foto: AFP

Bewaffnete Polizeieinheiten trafen am Ort des Geschehens ein, berichtete ein Fotograf der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Augenzeugin sagte, sie sei bei einer Massenflucht verletzt worden. Der "Independent" schreibt unter Berufung auf Augenzeugen.

Explosion sei vermutlich niemand verletzt worden, sondern durch die entstandene Panik seien "viele verletzt" worden.

In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet. (rtr/Tsp)