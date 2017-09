In London hat eine Explosion in der U-Bahn gegeben. Der Vorfall ereignete sich auf der District Line an der Haltestelle Parsons Green. Die britische Polizei stuft den Vorfall als "terroristischen Akt" ein. Nach Angaben der Behörden wurden 18 Menschen in Krankenhäuser gebracht. Niemand sei schwer oder lebensgefährlich verletzt, hieß es.

Auf der Webseite der Zeitung "Metro" heißt es, Passagiere hätten nach der Explosion eines weißen Behälters Verbrennungen im Gesicht erlitten. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer "Flammenwand", die sich in dem U-Bahn-Waggon ausgebreitet haben soll.

Augenzeugen berichteten von panikartigen Zuständen. „Wir liefen die Treppen runter, und es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen“, sagte ein Mann namens Luke am Freitag dem Sender BBC5. Eine Frau namens Emma schilderte: „Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren.“

Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigen Frauen, die von Rettungskräften versorgt werden. Der Verkehr der Linie District Line zwischen den U-Bahn-Stationen Earls Court und Wimbledon wurde eingestellt, teilten die Behörden mit.

Dieses Bild aus den sozialen Netzwerken zeigt einen brennenden Behälter in der U-Bahn. Foto: AFP

Premierministerin Theresa May hat den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Dieser soll im Laufe des Tages zusammentreten. In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet. (Reuters, dpa, Tsp)