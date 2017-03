Vor dem Parlamentsgebäude in der britischen Hauptstadt London hat ein Angreifer am Mittwochnachmittag einen Polizisten verletzt und ist daraufhin von der Polizei angeschossen worden. Das sagte ein Vertreter des Parlaments. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur AFP berichtet, der Angreifer sei erschossen worden. AFP berichtigte diese Information wenig später.

Auf Fotos von Nachrichtenagenturen sind mehrere blutende und verletzte Menschen zu sehen, die in der Nähe des Parlaments auf dem Boden liegen. Noch ist unklar, ob es Tote gibt. Die Polizei erklärt, sie behandele den Vorfall vor dem Parlament zunächst als Terrorakt. „Wir behandeln dies als einen terroristischen Vorfall, bis wir etwas anderes wissen“, teilte Scotland Yard am Mittwoch auf Twitter mit.

Die ARD berichtet unter Berufung auf BBC, es habe zwei Vorfälle gegeben. Einer soll sich in einem Haus im Umfeld des Parlaments zugetragen haben, in dem Mitarbeiter ihre Büros haben. Dort hätten Journalisten mindestens zwei Opfer gesehen, die von Hilfskräften behandelt worden waren.

Der zweite Vorfall soll sich auf der Westminster Bridge ereignet haben. Auf Twitter und im Fernsehen sind Bilder von einem Auto zu sehen, das dort in mehrere Menschen gerast sein soll. Reuters-Fotografen berichten von mindestens vier Personen, die teils stark blutend in der Nähe des Parlaments auf dem Boden liegen. Einige seien bewusstlos. Ein Foto zeigt einen Körper unter einem Bus. Der polnische Politiker Radolslaw Sikorski lud auf Twitter ein Video hoch. Es zeigt mindestens fünf Menschen, die auf dem Boden liegen. Sie sollen von dem Auto überfahren worden sein. Offiziell spricht noch niemand von einem Terror-Anschlag oder einem Amok-Lauf.

Ein Rettungshubschrauber vor dem britischen Parlament in London. In der Nähe sind am Mittwoch Schüsse gefallen. Foto: dpa

Einem Reuters-Fotografen zufolge sind mindestens ein Dutzend Menschen auf der Westminster Bridge vor dem Parlamentsgebäude in London verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer ist nach Angaben des Parlaments von Polizisten angeschossen worden.

Das Parlamentsgebäude wurde abgesperrt, ein Polizeihubschrauber landete davor. Ein Sprecher des Unterhauses sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Abgeordneten seien angewiesen worden, das Parlamentsgebäude nicht zu verlassen. In London herrscht die zweitgrößte Terrorwarnstufe, die U-Bahnstationen "Westminster-Station" wurde geschlossen, der Verkehr ist lahmgelegt. Die britische Premierministerin Theresa May befindet sich an dem Angriff auf das Parlament in Sicherheit. Das teilt ein Sprecher mit. Der Chefunterhändler der EU für die Brexit-Verhandlungen, Michel Barnier, drückt im EU-Parlament seine Solidarität mit den Bürgern und Behörden Großbritanniens aus. (dpa, AFP, tsp)