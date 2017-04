Das britische Parlament wird am Mittwochnachmittag erst gegen 15.20 Uhr (MESZ) über die vorgezogene Neuwahl abstimmen. Das teilte eine Regierungssprecherin auf Anfrage in London mit. Zunächst werden die Abgeordneten im Unterhaus ab circa 13.50 Uhr etwa 90 Minuten lang über die geplante Neuwahl debattieren.

Premierministerin Theresa May will sich mit der Neuwahl Rückhalt für die Brexit-Verhandlungen sichern. Das Parlament sei uneins über den geplanten EU-Austritt ihres Landes, begründete sie am Dienstag ihren überraschenden Schritt. Die Neuwahl soll am 8. Juni stattfinden.

Dafür benötigt May eine Zweidrittelmehrheit im Unterhaus - diese gilt als sicher. Das Parlament würde dann am 3. Mai aufgelöst werden.

May wehrte sich gegen den Vorwurf, sie wolle mit der Neuwahl einen Freibrief für die Brexit-Verhandlungen. „Es ist kein Blankoscheck, wenn ich den Leuten sage, schaut, was wir schon getan haben“, sagte May dem BBC Radio 4 und verwies auf die bisherige Politik ihrer konservativen Partei. „Wie machen diese Wahl, um sicherzustellen, dass wir unsere Position für die Verhandlungen mit der Europäischen Union stärken.“ Das Land brauche eine starke Regierung.

Kritiker werfen May vor, sie wolle mit der Wahl am 8. Juni die Schwäche der Labour-Partei ausnutzen und Brexit-Gegner im Parlament so schwächen, dass das Ergebnis der Ausstiegs-Verhandlungen mit der EU auf jeden Fall akzeptiert wird, unabhängig von den Bedingungen.

May bestätigte, dass sie vor der Wahl gegen Labour-Chef Jeremy Corbyn nicht in TV-Debatten antreten will. Sie argumentiere ständig gegen ihre politischen Gegner und bevorzuge es, Haustürwahlkampf zu machen und Wähler zu treffen. (dpa)