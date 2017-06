Auf den Champs-Elysées in Paris ist ein Auto in ein Polizeifahrzeug gefahren. Das Auto sei bei dem Aufprall detoniert, hieß es am Montag aus informierten Kreisen in der französischen Hauptstadt. Innenminister Gérard Collomb sprach von einem "Anschlagsversuch" und gab den Tod des Angreifers bekannt. Polizisten oder Passanten wurden nicht verletzt.

Nach dem Angriff sind in dem Fahrzeug Gasflaschen und mehrere Schusswaffen gefunden worden. Darunter seien ein Schnellfeuergewehr vom Typ Kalaschnikow und mehrere Handfeuerwaffe gewesen, hieß es am Montag in Pariser Polizeikreisen. Auch "Sprengstoff" soll sich im Wagen des mutmaßlichen Angreifers befunden haben.



Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Behörden gehen von einer absichtlichen Tat aus. Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen zu der mutmaßlichen Attacke.

Der Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées, auf dem nun erneut Polizisten Ziel einer Attacke wurden, ist einer der symbolträchtigsten Orte der französischen Hauptstadt. Millionen von Touristen schlendern jedes Jahr über die Straße, die oft als "schönster Boulevard der Welt" bezeichnet wird. Im April hatte ein Mann auf den weltberühmten Champs-Elysées das Feuer auf Polizisten eröffnet und einen Beamten getötet, bevor er selbst erschossen wurde. (AFP)