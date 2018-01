Dabei gehört die landwirtschaftliche Fleischproduktion ohnehin zu den Großemittenten klimaschädlicher Gase, was von breiten Teilen der Öffentlichkeit bisher weitgehend ignoriert wird. Aufgrund des Methanausstoßes verdauender Kühe und der Intensivbewirtschaftung riesiger Flächen für den Futtermittelanbau verursachen die 20 größten Konzerne des Fleisch- und Milchsektors mehr Emissionen als ganz Deutschland insgesamt, immerhin der viertgrößte Industriestandort der Welt.

Weiter geht es mit den Unmengen von Antibiotika, die schon jetzt in der Fleischproduktion eingesetzt werden. 131000 Tonnen sind es jährlich – etwa doppelt so viel wie bei den Menschen selbst. Nach Schätzungen von Experten wird sich diese Menge bis 2030 um 53 Prozent erhöhen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass auch deswegen 2050 mehr als zehn Millionen Menschen jährlich aufgrund von Antibiotika-resistenten Keimen sterben werden.

Bedenkt man darüber hinaus noch, dass 900 Millionen Menschen vor allem in den armen Regionen der Welt hungern und eine weitere Milliarde an Unterversorgung von Mineralien und Vitaminen leidet, gleichzeitig aber im wohlhabenden Westen eine Milliarde Menschen an Diabetes und Herzkreislaufproblemen aufgrund von zu viel, zu fetter, zu süßer und zu salziger Nahrung erkrankt ist, dann verbietet es sich eigentlich politisch, nichts dagegen zu unternehmen.

Es gibt nicht die eine, einfache Lösung für die oben skizzierten Probleme, aber ist das eine Rechtfertigung für die ambitionslose Agrarpolitik in Deutschland? Warum wehrt sich Landwirtschaftsminister Christian Schmidt gegen die Einführung eines verpflichtenden, staatlichen Tierwohllabels?

Nur ein verpflichtendes staatliches Tierwohllabel schafft die notwendige Transparenz

Das von ihm bereits Anfang 2017 vorgeschlagene freiwillige zweistufige Tierwohllabel ist erstens noch immer nicht umgesetzt und verdient zweitens den Namen Tierwohl nicht, weil es kaum über die geltenden gesetzlichen Vorschriften hinausgeht und so keinen nennenswerten Beitrag zu einer artgerechten und umweltfreundlicheren Tierhaltung liefert. Ein Label, das für die Erzeuger nicht verpflichtend ist, wird auch nicht für die notwendige Transparenz sorgen. Dabei wünschen sich nach einer Umfrage des Bundeslandwirtschaftsministeriums selbst 82 Prozent der Verbraucher mehr Transparenz über die Bedingungen, unter denen die Nutztiere gehalten werden.