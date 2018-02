Grünen-Chef Robert Habeck hält nichts von den Plänen von Union und SPD, ein Heimatministerium einzuführen. „Die große Koalition verramscht den Heimatbegriff. Das ist nur eine Konzession an die AfD“, sagte Habeck im Interview mit dem Tagesspiegel. Es sei absurd zu glauben, eine Heimatabteilung des Innenministeriums könne die große Verunsicherung zwischen Bankenkrise und den Migrationswellen in der Welt lösen. „Menschen suchen in nervösen Zeiten wie diesen Identität und Halt. Das ist aber in einer Regierung eigentlich eine Querschnittsaufgabe“, sagte Habeck. Die Palette reiche von den Lebensbedingungen im ländlichen Raum über bezahlbaren Wohnraum in den Städten bis zu einem Mindestmaß an sozialer und öffentlicher Sicherung, einem fairen Bildungsangebot und halbwegs intakter Natur. Das Bedürfnis nach einem Zuhause und einem gewissen Maß an Sicherheit habe zugenommen. „Viele Menschen sind auf der Suche nach Halt und fragen sich, wie ihre Kinder morgen leben werden“, sagte Habeck.

Lesen Sie das ganze Interview mit Grünen-Chef Habeck in der morgigen Tagesspiegel-am-Sonntag-Printausgabe oder heute ab 19.30 Uhr im Tagesspiegel-E-Paper.