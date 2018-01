Drei Tage nach Beginn der Haushaltssperre für die US-Bundesbehörden hat der Senat in Washington für die Beendigung der Blockade gestimmt. Der am Montag von der Kongresskammer abgesegnete Kompromiss zwischen Republikanern und oppositionellen Demokraten sieht vor, dass Haushaltsgelder bis zum 8. Februar freigegeben werden und in dieser Zeit über Neuregelungen der Einwanderungspolitik verhandelt wird. Damit die Haushaltssperre aufgehoben wird, muss nun noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Es galt als wahrscheinlich, dass auch diese Kammer des Kongresses ihren Segen gibt.

Die Übergangslösung wurde vom Senat mit der klaren Mehrheit von 80 gegen 18 Stimmen beschlossen. Die Gesetzesvorlage beruht auf einem Kompromiss, der in hektischen Verhandlungen zwischen den Führungen beider Parteien im Senat ausgehandelt worden war. Demnach sicherten die Republikaner zu, dass in den kommenden zweieinhalb Wochen über den Status von rund 700.000 als "Dreamers" (Träumer) bezeichneten Einwanderern verhandelt wird. Dabei handelt es sich um Immigranten, die als Minderjährige illegal ins Land gekommen waren. Die Demokraten wollen durchsetzen, dass sie ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten.

Erleichterung an den US-Aktienmärkten

Hochrangige US-Senatoren hatten sich am Montag auf einen Zwischenhaushalt geeinigt und damit den Weg für ein Ende des "shutdowns" der Regierung freigemacht. "Wir werden heute dafür stimmen, die Regierung wiederzueröffnen", sagte der ranghöchste Demokrat in der Kammer, Chuck Schumer. Die Nachricht von einer Einigung wurde am Montag an den US-Aktienmärkten mit Erleichterung aufgenommen: Der Dow Jones stieg im Verlauf auf ein Rekordhoch.

Demokraten und Republikaner streiten sich insbesondere über Fragen der Einwanderung und der Grenzsicherung. Dies hatte dazu geführt, dass ein früherer Zwischenhaushalt am Freitag nicht verlängert wurde. Damit lief die Finanzierung für die Regierung in Washington aus. Zwar haben die Republikaner in beiden Kongresskammern die Mehrheit, im Senat sind sie jedoch für den Haushalt auf Stimmen der Demokraten angewiesen. Der dreitägige Haushaltsnotstand war der erste seit Oktober 2013. Damals dauert er 16 Tage. (AFP, Reuters)