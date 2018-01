Der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat im Rahmen der Flüchtlingspolitik eine Ausgangssperre für Flüchtlinge ins Gespräch gebracht. Zudem denkt er über eine Unterbringung von Flüchtlingen in Kasernen nach. "Es ist ja bereits in der Vergangenheit darüber diskutiert worden, ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben", sagte Strache in einem Interview der ORF-Sendung "Wien heute". "Es braucht Ordnung, solange es ein offenes Asylverfahren gibt."

Es gebe etwa in Wien sieben Kasernen, eine Unterbringung von Flüchtlingen in diesen sei "überlegenswert", sagte der FPÖ-Mann. Strache erinnerte in diesem Zusammenhang an die Situation im Jahr 2015, die er hinsichtlich der damaligen Unterbringung von Geflüchteten in Massenquartieren als "Katastrophe" bezeichnete.

Die österreichische Regierung aus ÖVP und FPÖ um Kanzler Sebastian Kurz ist seit Mitte Dezember im Amt. Im Koalitionsvertrag hatten die beiden Parteien einen strikteren Kurs in der Flüchtlingspolitik vereinbart. Kurz hat sich bislang nicht zu den jüngsten Äußerungen Straches geäußert.

Bei der Opposition stoßen die Äußerungen auf Kritik. Das Wort "integrieren" werde bei der FPÖ durch "internieren" ersetzt, sagte der Wiener Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) der Zeitung "Die Welt". "Es ist ein unglaubliches politisches Armutszeugnis, wenn man gar nicht erst versucht, dass Menschen, die zu uns kommen, so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen, sondern sie einfach nur wegsperrt." Er sei "fassungslos, wes Geistes Kinder diese Burschen sind", sagte Peter Hacker, Chef des Fonds Soziales Wien der "Welt".