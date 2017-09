Nach der Parlamentswahl in Norwegen hat sich am Montagabend ein knapper Sieg des konservativen Regierungsbündnisses von Ministerpräsidentin Erna Solberg abgezeichnet. Nach Auszählung von 45 Prozent der Stimmzettel könnte das Bündnis offiziellen Hochrechnungen zufolge auf 89 der insgesamt 169 Sitze im Storting kommen - wenn die kleineren Bündnispartner die Vier-Prozent-Hürde schaffen. Die Sozialdemokraten und die Grünen kämen demnach zusammen auf 80 Sitze.

Zum Regierungsbündnis Solbergs gehören die populistische Fortschrittspartei sowie Liberale und die Christdemokraten. Der Wahlausgang hing davon ab, ob diese beiden kleinen Parteien die Vier-Prozent-Hürde überspringen und sich Überhangmandate sichern können - was zunächst noch ungewiss war.

Damit entwickelte sich die Stimmenauszählung wie von Kommentatoren vorhergesagt zum "Wahlkrimi". Eine Nachwahlbefragung der Zeitung "Verdens Gang" und Prognosen des Fernsehsenders TV2 ergaben am Abend einen leichten Vorsprung für die konservativen Parteien.



Norwegen gilt als das am weitesten entwickelte Land der Welt



Umfragen vor der Wahl hatten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Konservativen und den Sozialdemokraten von Jonas Gahr Störe hingedeutet. Bei einigen wichtigen Wahlkampfthemen wie etwa der Flüchtlingspolitik, der Ölförderung und den Beziehungen zur Europäischen Union liegen Konservative und die Sozialdemokraten auch nicht weit auseinander.

Sollte das Regierungsbündnis die Wahl tatsächlich gewinnen, wäre Solberg die erste konservative Politikerin seit mehr als 30 Jahren mit einem zweiten Mandat in Folge. "Ich bin bereit für vier weitere Jahre", sagte die 56-Jährige bei der Stimmabgabe in ihrem Geburtsort Bergen. "Bleibt abzuwarten, ob das norwegische Volk zu vier weiteren Jahren mit mir bereit ist."

Norwegen gilt mit seinen 5,23 Millionen Einwohnern als das am weitesten entwickelte Land der Welt. Lebensstandard und Zufriedenheit sind hoch. Seit das Land Ende der 60er auf die erste wirtschaftlich nutzbare Erdölquelle stieß, hat es viel Geld verdient. Sinkende Ölpreise bedeuteten zuletzt allerdings auch geringere Staatseinnahmen und den Verlust tausender Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,5 Prozent. Inzwischen wächst die Wirtschaft allerdings wieder. (dpa/AFP)