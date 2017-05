Isi, wie ihn alle hier nennen, erinnert sich noch genau an die erste Begegnung mit den Zwillingen. „Ein bisschen brutal“ hätten sie ausgesehen, sagt er, und simpel, mit ihren kantigen Köpfen und den kräftigen Kiefern. „Geht!“, habe er ihnen zugeraunt. „Eine Stunde oder so später“ standen die beiden immer noch da, die Augen feucht. „Geheult haben die“, sagt Isi amüsiert. Da habe er sie aufgenommen.

Berlin-Schöneberg, Potsdamer Straße 152 – auf halber Strecke zwischen dem Laufhaus Love Sex Dreams und dem Sozialpalast an der Pallasstraße liegt das „Isigym“. Ali, Foreman, Tyson, Holyfield – Boxlegenden prangen an den Wänden des Sportvereins. Mittendrin steht Izzet Mafratoglu, Chef und Namensgeber.

Keine 1,70 Meter ist er groß, aber mit mehreren hundert Fights im Kampfbuch eine Größe im Berliner Sport und als Mitglied im Boxclub Schöneberg Wegbegleiter von Weltmeister Graciano Rocchigiani. „Ich nehme es mit den Jungs hier immer noch auf“, sagt Mafratoglu. Aber ohnehin läuft keiner, der ins Gym kommt oder wieder geht, an Mafratoglu vorbei, ohne ihm die Hand zu reichen.

Mafratoglu, ein Mann mit Boxernase und unbeirrtem Blick, hat nie um den ganz großen Titel geboxt. Dafür gründete er den Verein und holt Jugendliche aus dem Kiez von der Straße. Siegesurkunden hängen am Eingang und Landesmeistertitel, die seine Jungs geholt haben, auch eine „Dankesurkunde“ von Klaus Wowereit, vom Bezirk erhielt er den „Integrationspreis“.

„Das Wichtige ist, zurückzukommen.“

„Kein Verein wollte die Zwillinge“, sagt er. Younes und Yaseen El-Khatib heißen sie, vor 22 Jahren in Berlin geborene Einwandererkinder mit palästinensischen Pässen und ohne Berufsausbildung. Früh haben sie Ausgrenzung erfahren, Ausgestoßene waren sie, eine Minderheit unter den Minderheiten.

Weder waren sie Teil der türkischen Gemeinschaft, die auf den Straßen von Berlin stark ist, noch in einem arabischen Clan verwurzelt – in der Gesellschaft der Deutschen sowieso nicht. Die Tür zum Isigym stießen sie vor sieben Jahren zum ersten Mal auf. Jetzt kennen alle die Zwillinge, jetzt werden auch sie per Handschlag begrüßt, gehören dazu, vielleicht zum ersten Mal überhaupt.

Mit Rückschlägen kennt sich Isi aus. Er sagt: „Das Wichtige ist, zurückzukommen.“ Das ungeschriebene Gesetz des Boxens, wonach entthronte Meister nicht zurückkehren – im Leben sei es genau umgekehrt. Wieder aufstehen, nach einem Rückschlag, immer wieder – das lernten die Jungs bei ihm. Der Weg zurück oder überhaupt erst hinein in ein ganz normales Leben, das ist Boxen für Mafratoglu.

Im Laufschritt lassen Younes und Yaseen El-Khatib einen Arm kreisen, dann den anderen. Sie rollen den Kopf. Sie schwingen das Springseil. Es klatscht auf das schwarze Noppenlinoleum, pfeift los, ein Mal, zwei Mal, drei Mal, schneidet die Luft. Von der Decke hängen Pilze herab, an Ketten aus Eisengliedern, das feste Leder prall gefüllt. Die Zwillinge pressen die Luft aus der Lunge, während ihre Hiebe klatschend den Sandsack treffen. Jetzt zeichnen sich Ringe und Linien dunkel auf dem Stoff ab, auf der Brust, die Wirbelsäule entlang, Schweiß ...

