Russlands Präsident Wladimir Putin ist am Mittwoch zu Gesprächen über den Syrien-Konflikt in Teheran eingetroffen. Auch das Atomabkommen mit dem Iran soll bei seinem Treffen mit dem iranischen Kollegen Hassan Ruhani und Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei auf der Agenda stehen. Zudem ist bei dem Besuch ein Dreier-Gipfel zwischen Putin, Ruhani und dem Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Alijew, geplant.

Der Iran sieht im Besuch Putins eine Niederlage der iranfeindlichen Politik des US-Präsidenten Donald Trump. „Keiner achtet auf die Rhetorik der Amerikaner“ gegen den Iran, behauptete Vizeaußenminister Ebrahim Rahimpur im Vorfeld des Besuches. Das Treffen zeige, dass die regionale Zusammenarbeit keine Zustimmung der USA brauche. Die iranische Führung machte deutlich, dass sie eine klare Ansage Putins zu in Teheran dem Wiener Atomabkommen von 2015 erwartete. US-Präsident Trump hatte vor zwei Wochen dem Iran die Bestätigung der Einhaltung der Vereinbarung verweigert und mit einem härteren Kurs gedroht. Auch die Annullierung des Deals zwischen dem Iran und den fünf UN-Vetomächten sowie Deutschland wollte der US-Präsident nicht ausschließen. Dies stieß bei Russland und den anderen Mitunterzeichnern auf scharfe Kritik.

Zum Syrien-Konflikt hatten Russland, der Iran und die Türkei am Dienstag bei Gesprächen im kasachischen Astana angekündigt, sich für einen „Kongress“ mit Vertretern der Konfliktparteien einzusetzen. Putin hatte 33 Organisationen zu einem Treffen am 18. November in Sotschi eingeladen, um über die Nachkriegsverfassung Syriens zu beraten. Die Opposition lehnte die Teilnahme an der Veranstaltung umgehend ab. Stattdessen müssten alle Friedensverhandlungen unter Leitung der Vereinten Nationen in Genf stattfinden, erklärten Oppositionsgruppen am Mittwoch. In Genf laufen seit Jahren Bemühungen um eine friedliche Lösung. Es gab bereits mehrere Verhandlungsrunden zwischen der Assad-Regierung und der Opposition. Die Gespräche in Astana haben dagegen erst in diesem Jahr begonnen. In der kasachischen Hauptstadt ging es bislang vorwiegend um regional begrenzte Waffenruhen. Der Iran und Russland stehen in dem Konflikt aufseiten von Machthaber Baschar al Assad, während die Türkei die Rebellen unterstützt. Der Iran hatte bereits in Astana erklärt, er unterstütze die russische Initiative für Syrien-Gespräche in Sotschi.

Der eigentliche Anlass des Putin-Besuchs ist jedoch ein trilaterales Wirtschaftstreffen mit dem Iran und Aserbaidschan. Daher ist auch der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyew bei dem Gipfeltreffen in Teheran dabei. Auf der wirtschaftlichen Agenda stehen die Zusammenarbeit im Energiebereich sowie der Ausbau der Bankbeziehungen und des Tourismus. Außerdem wollen die drei Länder sich gegenseitig über „neue Handelskorridore“ besseren Zugang zu neuen Märkten verschaffen.

Gleichzeitig traf sich der iranische Generalstabschef Mohammad Baqri mit seinem russischen Amtskollegen Valery Grasimov in Teheran, sie haben über die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran diskutiert, um Terrorismus und Sicherheitskoordination in der Region zu bekämpfen. Auch haben die beiden über die Verbesserung der Verteidigungszusammenarbeit auf Sicherheits-, Industrie- und Bildungsebene gesprochen.

Das erste Mal war Putin im Oktober 2007 im Iran. Er führte damals Gespräche mit dem iranischen Staatschef Mahmud Ahmadinedschad. Acht Jahre später besuchte er wieder Teheran. Die Regierungschefs gasexportierender Länder kamen damals zu einer Konferenz in Teheran zusammen. (AFP/dpa)