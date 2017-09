Zwei Tage nach der Bundestagswahl hat sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu "besorgt" über wachsenden Antisemitismus in Deutschland geäußert. Dies habe er in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Ausdruck gebracht, hieß es in einer am Dienstag in Jerusalem veröffentlichten Erklärung. Bei der Wahl zog die rechtspopulistische AfD erstmals in den Bundestag ein und wurde drittstärkste Kraft.

Zuvor hatte Netanjahu Merkel zum Wahlergebnis gratuliert. „Glückwünsche für Angela Merkel, eine wahre Freundin Israels, zu ihrer Wiederwahl als Kanzlerin von Deutschland“, schrieb Netanjahu in der Nacht zum Montag auf Twitter.