Trumps Entscheidung und der Tag danach

Am Mittwoch hat Donald Trump verkündet, dass die USA Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkennen wollen. Auch die US-Botschaft soll aus Tel Aviv in die Stadt mit der bewegten Geschichte ziehen. Dass die Entscheidung den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern wieder verschärfen würde, war abzusehen - und so kam es am Tag danach zu Protesten und Ausschreitungen vor allem im Gaza-Streifen und im Westjordanland.





Am Freitag könnte sich die Situation weiter zuspitzen. Einer der führenden Köpfe der radikalislamischen Hamas, Ismail Hanijeh, forderte die Palästinenser auf, den Aufstand ins Herz des "zionistischen Feindes" zu tragen. Für Freitag rief er zu Protesten und einem "Tag des Zorns" auf. Zuvor hatte die Organisation bereits eine neue Intifada anstoßen wollen.





Israels Ministerpräsident Netanjahu hingegen sagte, Trump habe sich mit seiner Entscheidung "in der Geschichte unserer Hauptstadt unsterblich gemacht".







Die türkische Regierung spielt indes mit dem Gedanken, in dieser Woche die Hagia Sophia für das muslimische Freitagsgebet zu öffnen. (mit Reuters)