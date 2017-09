Wolfgang Schäuble: Der Dauernde

Wolfgang Schäuble aus dem Amt zu bugsieren, das dürfte für die FDP nicht einfach werden (wenn sich denn die Gelegenheit überhaupt bietet). Die Freien Demokraten mögen den Bundesfinanzminister nicht, seit er in der schwarz-gelben Koalition nach 2009 Steuersenkungen verhinderte – vernünftigerweise, angesichts der Haushaltslage nach der Finanzkrise. Mit der SPD gab es sie nach 2013 ebenfalls nicht, auch wenn Schäuble in den vergangenen Jahren mit seinen Haushaltsüberschüssen dafür den Spielraum geschaffen hat. Ins Zeug gelegt für eine stärker entlastende Steuerpolitik hat er sich nicht, ein bisschen drehte die Regierung an der Progressionsschraube.

Keine gute Figur machte Schäuble bei der Reform der Erbschaftsteuer, bei der ihn Horst Seehofer ins Abseits stellte. Auch bei den Verhandlungen zum Bund-Länder-Finanzpaket zog er gegen die Kanzlerin und den CSU-Chef den Kürzeren, sein Entgegenkommen an die Länder in einer frühen Phase (in der Sache vertretbar) kam auch in der Unionsfraktion im Bundestag nicht gut an. Dafür belastete er später die Bund-Länder-Reform mit einem sachfremden Junktim – neuer Finanzausgleich für die Länder gegen ein Ja zur umstrittenen Autobahngesellschaft, die dann freilich (im einträchtigen Handeln der Koalitionsfraktionen) eine ganz andere Gestalt bekam, als Schäuble sie wollte.

Der Europapolitiker Schäuble war konsequent im Schuldenstreit mit Griechenland, aber phasenweise auch überhart – was seinem Gegenüber Yanis Varoufakis erlaubte, sich kurzzeitig als bedrängte Unschuld zu gerieren. Dass er sich anschickte, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung international stärker zu bekämpfen, ist wohl der größte Pluspunkt Schäubles in einer durchwachsenen Amtszeit, die von der G-20-Präsidentschaft gekrönt war, in der er auf mehr internationale Kooperation bei der Finanzmarktregulierung drängte. (afk)

Sigmar Gabriel: Der Spätbeliebte

Als Sigmar Gabriel Ende Januar auf den SPD-Vorsitz und die Kanzlerkandidatur verzichtete, war das auch eine Kapitulation: Mit ihm würde die SPD im Wahljahr keine Chance haben, weil ihm viele Bürger nicht trauten. Nach sieben Monaten im Auswärtigen Amt hat sich das Gabriel-Bild der Deutschen radikal verändert: Der Vizekanzler ist beliebt, steht in manchen Umfragen an der Spitze. Zwar ist Außenpolitik ein langwieriges Geschäft. Erfolge nach wenigen Monaten sind kaum zu erreichen. Doch Gabriel ist ein Meister der Kommunikation: Seine im Vergleich zu Vorgänger Steinmeier direkte Sprache kommt an, auch wenn sich Diplomaten mehr Zurückhaltung wünschen.

Seine wichtigste Entscheidung bisher war die für einen neuen, härteren Kurs gegenüber der Türkei. Im Wissen um seinen schlechten Ruf hatte der der SPD-Mann im Januar angekündigt, er werde im Amt keine Parteipolitik betreiben. Nach dem Urteil vieler Diplomaten bricht er das Versprechen, wenn er im Wahlkampf etwa gegen Rüstungsziele der Nato poltert. Seiner Beliebtheit tut das keinen Abbruch. Nach der Wahl würde Gabriel gerne weitermachen – in einer großen Koalition, die vielen in der SPD verhasst ist. Und da ist noch ein anderer Faktor: Würde Martin Schulz ihm das Amt überlassen? (hmt)

Alexander Dobrindt: Der Mautist

Der Minister musste auslöffeln, was er sich als CSU-Generalsekretär eingebrockt hatte. Das erwies sich als langwierig. Aber der 47-Jährige hat tatsächlich nach zähen Verhandlungen mit der EU-Kommission die Maut durchgesetzt und damit das Wahlversprechen seines Chefs Horst Seehofer eingelöst. Um die Digitalisierung Deutschlands sollte Dobrindt sich auch noch kümmern, woraus aber so richtig nichts wurde, denn er musste ja die Maut durchsetzen. Nach der Wahl will Angela Merkel die digitale Zukunft lieber einem neuen Staatsminister im Kanzleramt anvertrauen als noch einmal einem Verkehrsminister im Nebenjob.

Immerhin bietet das Staatsunternehmen Deutsche Bahn auf sein Betreiben hin neuerdings in einigen Zügen kostenloses, wenn auch recht behäbiges Wlan an. Weil Dobrindt ansonsten die Maut durchsetzen musste, hat er auch von den Dieselbetrugsmanövern der deutschen Automobil-Vorzeigeindustrie rein gar nichts mitgekriegt. Sein Parteivorsitzender ist fest entschlossen, ihn für das eine wie das andere mit dem zweitschönsten Amt zu belohnen, das die CSU zu vergeben hat – dem Vorsitz der christsozialen Landesgruppe im Bundestag. (bib)

Barbara Hendricks: Die Brave

Dieses Bild wird von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Erinnerung bleiben: Arm in Arm mit Tony de Brum, dem damaligen Außenminister der Marshall-Inseln, und mit EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete beim Abschluss des Weltklimagipfels 2015 in Paris. Alle drei hatten Tränen in den Augen. Leider gab es in der Amtszeit von Hendricks nicht viele solcher Erfolge. Beim Klimaschutzplan konnte sie sich gegen Sigmar Gabriel, seinerzeit Wirtschaftsminister und SPD-Chef, sowie die Unionsminister nicht durchsetzen. Auch ihre Bilanz beim Artenschutz ist deprimierend. In der Diesel-Affäre bezog sie zwar klar Stellung gegen Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), gegen dessen Obstruktionspolitik mit Unterstützung des Kanzleramts konnte Hendricks aber wenig ausrichten.

Auf der Haben-Seite steht, dass die frühere SPD-Schatzmeisterin die Hinterlassenschaften der Atomindustrie aufgeräumt hat - von der Suche nach einem Endlager bis zur Verteilung der Castoren. Dabei hat sie auch die Bürger stärker beteiligt als bisher üblich. In ihrem Ministerium hat Hendricks die Bereiche Bau und Umwelt zu einer produktiven Zusammenarbeit gebracht. Gleichwohl werden viel zu wenige Häuser energetisch saniert. Insgesamt hat Hendricks ihren Job mit mehr Leidenschaft und Sachverstand gemacht, als die meisten Experten erwartet hatten. Doch war sie bei der Durchsetzung zu brav. (jtr)