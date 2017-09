Andrea Nahles: Die Fleißige

Das Umschalten von Opposition auf Regierung ging bei der ehemaligen SPD-Generalsekretärin rasend schnell: Nur vier Wochen nach Amtsantritt legte Andrea Nahles das Rentenpaket vor, das zentrale Wahlversprechen von SPD und CSU enthielt, die Rente mit 63 und die Mütterrente. Die Liste der Gesetze, die folgten, ist lang: Mindestlohn, Leiharbeit, Werkverträge, Bundesteilhabegesetz, Betriebsrenten und so weiter, fast 40 sind es insgesamt geworden. Gäbe es im Kabinett Fleißkärtchen, so hätte Nahles eines verdient: Auf einen Durchschnitt von beinahe einem Gesetz pro Monat kommt sonst keiner ihrer Kollegen. Anfangs wurde die Sozialdemokratin noch misstrauisch vom Koalitionspartner beäugt. Viele Unions-Politiker hatten sie als Nervensäge in Erinnerung – ein Image, das ihr seit ihrer Zeit als Juso-Vorsitzende anhing. Doch ihre Kabinettskollegen stellten schnell fest, wie verbindlich und verlässlich Nahles sein kann. (ce)

Vor allem zu Finanzminister Wolfgang Schäuble entwickelte Nahles einen guten Draht, ihm konnte sie immer wieder etwas abverhandeln. Als sie unter dem Stichwort „Arbeiten 4.0“ das Zukunftsthema Digitalisierung und den damit verbundenen Wandel in der Arbeitswelt besetzte, wurde auch die Bundeskanzlerin hellhörig. Zum Ende der Legislatur ist es allerdings wieder etwas stiller um diese Initiative geworden. Klar ist: Egal ob die SPD nach der Bundestagswahl in einer großen Koalition weiter regiert oder in die Opposition geht – von Nahles wird man auf jeden Fall noch hören. (ce)

Gerd Müller: Der Überraschende

Dieser CSU-Politiker hat definitiv das Herz auf dem rechten Fleck. Er verschaffte der Entwicklungszusammenarbeit schon vor der Flüchtlingskrise Aufmerksamkeit – und einen höheren Etat. Und dank einer improvisierten Denglisch-Rede mit rollendem „R“ und „I Love you“-Bekenntnis beim „Earth Day“ in Washington 2015 avancierte er sogar zum Internetstar. Müller würde es wohl nicht als Beleidigung empfinden, wenn man ihn als eine Art männliche Heidemarie Wieczorek-Zeul betiteln würde. Anders als seine Amtsvorgängerin von der SPD neigt er zwar nicht zu spontanen Umarmungen. Seine Entwicklungshelfer schockt Müller bei Vor-Ort-Besuchen aber immer mal wieder mit spontanen Ideen, einmal etwa mit dem Vorschlag, eine illegale Romasiedlung in Serbien doch kurzerhand mit einer Wasserleitung zu versorgen, um die schlimmste Not zu lindern.

Den Praktikern fehlte da das Gesamtkonzept. Stichwort: Nachhaltigkeit. Müller versuchte, langfristige Lösungsansätze durch plakative Aktionsprogramme zu ergänzen. Für den Fluchtkontinent Afrika legte er gar einen Marshallplan auf. Das Geld dafür soll allerdings von privaten Investoren kommen. Kritiker sprechen von einem Etikettenschwindel. Ehrgeizig ist auch das Bündnis für nachhaltige Textilien, das helfen soll, die Arbeitsbedingungen von Näherinnen in Entwicklungsländern zu verbessern. Ähnlich wie beim Thema Afrika zieht die Wirtschaft aber nur zögerlich mit. (uls)

Johanna Wanka: Die Blasse

In der Hochschulpolitik muss der Bund vorangehen“, hat der CDU-Abgeordnete Michael Kretschmer unlängst festgestellt. „Das hat Frau Wanka gemacht.“ Aber stimmt das? Die einschneidende Bafög-Reform – der Bund übernimmt seit 2015 die Kosten alleine und verschafft den Ländern so neue finanzielle Spielräume bei den Hochschulen – haben Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ohne Wankas Zutun beschlossen. Beim großen Thema Exzellenzunis hüllte Wanka sich öffentlich in Schweigen – wohl, um sich nicht der Gefahr einer politischen Niederlage auszusetzen. Die Unionsfraktion wünschte eine schmale Spitze von drei bis fünf Eliteunis. Am Ende musste sich Wanka mit den Ländern auf elf Eliteunis einigen. Durchsetzungsstark wirkte das nicht.

Engagiert hat sich Wanka dafür, dass der Bund Hochschulen auch dauerhaft finanzieren darf. Aber wozu sie die Grundgesetzänderung wollte, bleibt rätselhaft. Denn Wanka will den Hochschulpakt keineswegs auf Dauer stellen, wie die unterfinanzierten Hochschulen es vom Bund erhoffen. Den gut lebenden außeruniversitären Instituten hat die Union hingegen schon für die Zeit nach der Wahl mehr Geld versprochen. Wanka hat mehr verwaltet als gestaltet. Lust auf eine weitere Amtszeit strahlt die 66-Jährige nicht gerade aus. (akü)