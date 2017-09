Der Unterschätzte

Es ist leicht, sich über Christian Schmidt lustig zu machen. Mit seinen Sprüchen („Je suis Greußener Salami“, „An apple a day keeps Putin away“) hat der Agrarminister für unfreiwillige Komik gesorgt. Auch sein Kampf gegen Veggieburger oder sein Einsatz für Schweinefleisch in Schulkantinen hat dem CSU-Politiker Hohn und Spott eingebracht. Schmidt tut sich oft schwer, den richtigen Ton zu treffen. Und wer sich einen Landwirtschafts- und Ernährungsminister wünscht, der Visionen für eine Welt ohne Massentierhaltung entwickelt, ist bei dem Franken an der falschen Adresse. Dennoch sollte man ihn nicht unterschätzen.

Schmidt ist kein Visionär, aber ein fleißiger Arbeiter. Einer, der sich akribisch in Themen einarbeitet. Statt des großen Wurfs setzt der einstige Rüstungspolitiker auf kleine Schritte: Das staatliche Tierwohllabel hat er auf den Weg gebracht. Um das massenhafte Schreddern männlicher Küken zu beenden, unterstützt er die Forschung nach einer Geschlechtererkennung im Ei. Schmidt zieht Selbstverpflichtungen Verboten vor. Vielen geht das nicht weit genug. Bei den Bauern wird der Minister aber geschätzt, nicht nur weil er die Milchkrise gelöst hat. Und die Zukunft? Ist offen. Schmidt würde gern im Amt bleiben, ob das klappt, ist ungewiss. Mit den Grünen, für die Landwirtschaft ein Schlüsselthema ist, dürfte das schwierig werden, aber auch innerhalb der CSU ist noch vieles offen.

Der Bemühte

Für kaum einen Minister war die Legislaturperiode so turbulent wie für de Maizière. Erst kam die Flüchtlingskrise, dann der Fall Amri und schließlich die Akkreditierungspannen beim G-20-Gipfel. Stets stand der Innenminister in der Kritik, wurde doch den Behörden Versagen vorgeworfen, für die er zuständig ist. Aber de Maizière strengte sich an, verabschiedete ein Gesetz nach dem anderen. Die Sicherheitsbilanz dieser Legislatur wiederholt er gebetsmühlenartig: Strafverschärfung bei Wohnungseinbrüchen, Personalzuwachs bei den Sicherheitsbehörden, Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, Fußfessel für Gefährder, IT-Modernisierung beim Bundeskriminalamt.

In der SPD werfen sie de Maizière aber vor, dass all diese Beschlüsse nichts nützen, wenn es an der Umsetzung mangelt. Auch innerhalb der Union wird am Stuhl des Ministers gesägt – hat CSU-Chef Horst Seehofer doch bereits seinen Wunschkandidaten für das Innenministeramt in Stellung gebracht: Joachim Herrmann. Der sonst eher unscheinbare de Maizière trägt jetzt auf den letzten Metern noch einmal dick auf. In der „Bild“ veröffentlichte er einen Gastbeitrag – Titel: „Wir sind nicht Burka.“ Er machte groß Werbung für die Gesichtserkennung bei der Videoüberwachung. Ließ die linksautonome Plattform linksunten.indymedia verbieten. Und sorgte für Schlagzeilen mit der Forderung, die Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Schließlich will er in der nächsten Legislatur nicht in der Versenkung verschwinden.

Die Angeschlagene

Hubschrauberpiloten kennen den „Konturenflug“ – immer in gleicher Höhe knapp am Boden über Täler und Hügel, um in Feindesland Beschuss und Radar auszuweichen. Ursula von der Leyen dürfte das Achterbahn-Manöver als Sinnbild ihrer vier Jahre als Oberbefehlshaberin erscheinen. Von Anfang an misstrauisch beäugt, versuchte sie mit einer Mischung aus Führungshärte und Managementmethoden die Bundeswehr zum Sicherheitsdienstleister umzubauen. Auf der Haben-Seite stehen neue Strukturen in der Rüstungsbeschaffung und im Personalmanagement und ein ansteigender Haushalt.

Unter lautem Trommelwirbel als „Trendwenden“ angekündigt, muss sich der Wert dieser Umbauten langfristig zeigen. In der Truppe wurde die 58-Jährige den Verdacht nie los, dass sie den Bendlerblock nur als Karrierestufe betrachtet. Der Verdacht wurde zur offenen Entfremdung, als sie auf Schikane-Vorfälle und Geschichtsbilder in der Truppe mit einem Generalverdacht überreagierte. Im stillen Rennen für die Zeit nach Merkel hat sie ihre Position damit nicht verbessert. Geht es nach der Kanzlerin, bleibt sie aber im Amt – niemand in der CDU kann und mag die Eisenharte ersetzen.

Die Aushilfe

Katarina Barley ist die Spätberufene im Kabinett. Anfang Juni mache die SPD sie zur Familienministerin. Vorgängerin Manuela Schwesig, die der Union wichtige Gesetze abtrotzte, war als Ministerpräsidentin nach Schwerin gewechselt. Barley war vor dem Einzug ins Ministerium SPD-Generalsekretärin, allerdings bezweifelten manche, ob sie mit ihrer vergleichsweise geringen politischen Erfahrung die heiße Phase des Wahlkampfs gut managen würde. Die promovierte Juristin war erst 2013 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden. In ihrem neuen Ressort musste sich die Mutter zweiter Söhne erst einarbeiten, der 48-Jährigen blieb damit nur wenig Zeit für eigene Initiativen.

Zwei Aufschläge machte sie in ihrer nur dreieinhalb Monate langen Amtszeit: Sie präsentierte konkrete Zahlen für ein nach Einkommen gestaffeltes Kindergeld und machte Vorschläge, wie getrennten Eltern das Leben zu erleichtern sei. Obwohl das Kindergeld- Konzept für geringverdienende Familien Mehreinnahmen von bis zu rund 200 Euro pro Monat und Kind verspricht und so für viele attraktiv sein könnte, nutzte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Vorlage der sozialdemokratischen Ministerin nicht für einen großen Aufschlag im Wahlkampf. Ob Barley im Fall einer großen Koalition dem Kabinett weiter angehören würde und in welcher Funktion, ist offen.

Die Verwalterin

Mit Brigitte Zypries konnte die SPD nicht viel falschen machen zum Beginn dieses Wahljahres, als ein neuer Kopf an der Spitze des Wirtschafts- und Energieministeriums gesucht werden musste. Frank-Walter Steinmeier hatte sich mit Ziel Bellevue aus dem Außenamt verabschiedet und Sigmar Gabriel ersetzte ihn. Zypries, die bereits unter Schröder und Merkel ab 2002 im Justizministerium skandalfrei gedient hatte, saß bereits im Ministerium und bereitete sich als Parlamentarische Staatssekretärin mit Zuständigkeit für IT, Luft- und Raumfahrt auf ihre persönliche Rente mit 63 vor. Bereits im Juni 2016 hatte sie erklärt, dass sie nicht mehr zur Bundestagswahl antreten werde.

Seit der Beförderung vermittelt sie aber öfter den Eindruck, als würde sie diese Entscheidung bereuen. Öfters ließ sie bei Terminen ihren hintergründigen Humor aufblitzen, traf stets den richtigen Ton im Umgang mit den vielen eitlen Herren der Industrie. Sie wirkt als solide Verwalterin, weniger als Visionärin. Die ganz großen Impulse blieben aus. Und nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin im August, immerhin ein Arbeitgeber für mehr als 8000 Menschen, blieb sie leider eher blass.

Der Allgegenwärtige

Der Kanzleramtschef ist eine moderne Ausgabe des Galeerensklaven, mit dem Unterschied, dass auf der Galeere viele rudern. Peter Altmaier erweckte allerdings erfolgreich den Eindruck, dass es ihn selber mehrfach gebe – einer am Schreibtisch schräg gegenüber von Merkels Büro, einer in der Rolle des Erklärbären in den Talkshows, einer mit dem Titel eines „Flüchtlingskoordinators“, einer, der diskret die Kontakte zu den Grünen warmhielt und zuletzt noch ein Weiterer, der im Konrad-Adenauer-Haus das CDU-Programm schrieb. Der 59-Jährige kommt mit wenig Schlaf aus.

Ganz spurlos ging das Multifunktionärsleben aber an ihm nicht vorbei. Länder-Ministerpräsidenten fanden ihn für ihren Geschmack zu unkonzentriert bei der Sache – zwischen Bund und Ländern zu koordinieren ist eine weitere Aufgabe des Amtschefs. Aber die Chefin war zufrieden, half ihr Altmaier doch – siehe zum Beispiel „Flüchtlingskoordinator“ – mehrfach aus Verlegenheit. Nach einem Wahlsieg kann der Saarländer beizeiten auf Ablösung an der Ruderbank hoffen. Für Merkel bleibt ihr loyaler Vertrauter ein Joker, der je nach Koalitionszuschnitt für vielerlei Posten in Frage kommt.

Der Wohlfeile

Mit rund hundert Gesetzentwürfen hat sich der Minister für Justiz und Verbraucherschutz als Macher positioniert, trotzdem ist er in der Öffentlichkeit eher als Redner unterwegs. Immer wenn es gilt, das Gute und Gerechte zu verteidigen, zieht Maas ein Statement aus dem Hut. Früher und deutlicher als andere Regierungsmitglieder bezog er Stellung gegen die aufziehende Front aus Neu- und Altrechten, weshalb dort das Maß für politische Korrektheit gern in „Heikos“ angegeben wird. Sein letzter Schlag gegen die Szene war das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit dem er Hass in den Hetzwerken bekämpfen will. Ein typisches Maas-Gesetz: Alles Recht, aber eben auch etwas billig.

In klassischer Sozimanier meint der Minister, gedeihliches Zusammenleben herbeiregulieren zu können. So wurde in bester Absicht auch eine Mietpreisbremse installiert, die im heißlaufenden Markt nicht greift. Dieser Mix aus Populismus und Einfalt kennzeichnet auch die Palette der strafrechtlichen Verschärfungen, vom illegalen Autorennen bis zur „Nein heißt Nein“-Reform des Vergewaltigungsparagrafen. Bei komplexen Nöten, wie im Umgang mit den Landesverrats-Ermittlungen gegen zwei Blogger, versagt dann der Moralkompass. Maas’ Einmischung darf hier als Beispiel dafür gelten, wie ein an sich umsichtiger Politiker die Orientierung verliert. Trotzdem kommt er für eine Verlängerung in Betracht. Die SPD schätzt seine Präsenz, die Union seine Flexibilität.