Brigitte Zypries: Die Verwalterin

Mit Brigitte Zypries konnte die SPD nicht viel falsch machen zum Beginn dieses Wahljahres, als ein neuer Kopf an der Spitze des Wirtschafts- und Energieministeriums gesucht werden musste. Frank-Walter Steinmeier hatte sich mit Ziel Bellevue aus dem Außenamt verabschiedet und Sigmar Gabriel ersetzte ihn. Zypries, die bereits unter Schröder und Merkel ab 2002 im Justizministerium skandalfrei gedient hatte, saß bereits im Ministerium und bereitete sich als Parlamentarische Staatssekretärin mit Zuständigkeit für IT, Luft- und Raumfahrt auf ihre persönliche Rente mit 63 vor. Bereits im Juni 2016 hatte sie erklärt, dass sie nicht mehr zur Bundestagswahl antreten werde.

Seit der Beförderung vermittelt sie aber öfter den Eindruck, als würde sie diese Entscheidung bereuen. Öfters ließ sie bei Terminen ihren hintergründigen Humor aufblitzen, traf stets den richtigen Ton im Umgang mit den vielen eitlen Herren der Industrie. Sie wirkt als solide Verwalterin, weniger als Visionärin. Die ganz großen Impulse blieben aus. Und nach dem Insolvenzantrag von Air Berlin im August, immerhin ein Arbeitgeber für mehr als 8000 Menschen, blieb sie leider eher blass. (kph)

Peter Altmaier: Der Allgegenwärtige

Der Kanzleramtschef ist eine moderne Ausgabe des Galeerensklaven, mit dem Unterschied, dass auf der Galeere viele rudern. Peter Altmaier erweckte allerdings erfolgreich den Eindruck, dass es ihn selber mehrfach gebe – einer am Schreibtisch schräg gegenüber von Merkels Büro, einer in der Rolle des Erklärbären in den Talkshows, einer mit dem Titel eines „Flüchtlingskoordinators“, einer, der diskret die Kontakte zu den Grünen warmhielt und zuletzt noch ein Weiterer, der im Konrad-Adenauer-Haus das CDU-Programm schrieb. Der 59-Jährige kommt mit wenig Schlaf aus.

Ganz spurlos ging das Multifunktionärsleben aber an ihm nicht vorbei. Länder-Ministerpräsidenten fanden ihn für ihren Geschmack zu unkonzentriert bei der Sache – zwischen Bund und Ländern zu koordinieren ist eine weitere Aufgabe des Amtschefs. Aber die Chefin war zufrieden, half ihr Altmaier doch – siehe zum Beispiel „Flüchtlingskoordinator“ – mehrfach aus Verlegenheit. Nach einem Wahlsieg kann der Saarländer beizeiten auf Ablösung an der Ruderbank hoffen. Für Merkel bleibt ihr loyaler Vertrauter ein Joker, der je nach Koalitionszuschnitt für vielerlei Posten in Frage kommt. (bib)

Heiko Maas: Der Wohlfeile

Mit rund hundert Gesetzentwürfen hat sich der Minister für Justiz und Verbraucherschutz als Macher positioniert, trotzdem ist er in der Öffentlichkeit eher als Redner unterwegs. Immer wenn es gilt, das Gute und Gerechte zu verteidigen, zieht Maas ein Statement aus dem Hut. Früher und deutlicher als andere Regierungsmitglieder bezog er Stellung gegen die aufziehende Front aus Neu- und Altrechten, weshalb dort das Maß für politische Korrektheit gern in „Heikos“ angegeben wird. Sein letzter Schlag gegen die Szene war das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit dem er Hass in den Hetzwerken bekämpfen will. Ein typisches Maas-Gesetz: Alles Recht, aber eben auch etwas billig.

In klassischer Sozimanier meint der Minister, gedeihliches Zusammenleben herbeiregulieren zu können. So wurde in bester Absicht auch eine Mietpreisbremse installiert, die im heißlaufenden Markt nicht greift. Dieser Mix aus Populismus und Einfalt kennzeichnet auch die Palette der strafrechtlichen Verschärfungen, vom illegalen Autorennen bis zur „Nein heißt Nein“-Reform des Vergewaltigungsparagrafen. Bei komplexen Nöten, wie im Umgang mit den Landesverrats-Ermittlungen gegen zwei Blogger, versagt dann der Moralkompass. Maas’ Einmischung darf hier als Beispiel dafür gelten, wie ein an sich umsichtiger Politiker die Orientierung verliert. Trotzdem kommt er für eine Verlängerung in Betracht. Die SPD schätzt seine Präsenz, die Union seine Flexibilität. (neu)

Hermann Gröhe: Der Bequeme

Mit Gesundheitspolitik hatte Hermann Gröhe nicht allzu viel am Hut, bevor er Minister wurde. Doch für Angela Merkels loyalen Generalsekretär war ein Platz am Kabinettstisch reserviert, und als Generalist kam er für viele Ressorts in Frage. In den vier Jahren im Gesundheitsministerium hat der CDU-Politiker eines geschafft, was der Kanzlerin gefallen haben dürfte: In der Gesundheitsbranche herrscht halbwegs Ruhe. Das ist keineswegs selbstverständlich – denkt man etwa an die hitzigen Debatten über Praxisgebühren oder Zahnersatz aus der Vergangenheit zurück. Dass es so ruhig blieb, liegt einerseits an der anhaltend guten Lage am Arbeitsmarkt. Sind viele Menschen in Beschäftigung, nehmen auch die Krankenkassen höhere Beiträge ein.

Die Ruhe ist aber auch darauf zurückzuführen, dass der 56-Jährige größere Konflikte mit den vielen Interessengruppen im Gesundheitswesen scheute. Die Ärztehonorare stiegen, mit der Pharmalobby legte Gröhe sich nicht an. Der Versuch, im Interesse der Apothekerlobby den Versandhandel von Arzneien zu verbieten, scheiterte allerdings am Widerstand der SPD. Einmal provozierte Gröhe mit der Methode „Geräuschlos“ jedoch heftige Gegenwehr – nämlich als er einen Gesetzentwurf eher unauffällig durch den Bundestag bringen wollte, der vorsah, Arzneitests an Dementen und anderen nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen zu erlauben, auch wenn sie den Betroffenen selber nicht nutzen.

Die Abgeordneten setzten durch, dieses sensible Vorhaben in der Kernzeit zu diskutieren und ohne Fraktionszwang abzustimmen. Gröhe brachte in dieser Legislatur außerdem eine Pflegereform mit einer Ausweitung von Leistungen auf den Weg. Weil diese Reform so lange verzögert worden war, brachte sie aber bei weitem nicht die erhoffte Entlastung im System. Welches Amt Gröhe nach der Wahl übernehmen könnte, ist offen. Klar ist aber: Geräuschlose werden immer gebraucht. (ce)