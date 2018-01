Die türkische Offensive gegen kurdische Milizen in Nordsyrien könnte nach den Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu auf die Stadt Manbidsch und Gebiete östlich des Euphrat ausgeweitet werden. Die Militäraktion richte sich derzeit gegen die Region Afrin, "aber die Bedrohung kommt auch aus Manbidsch", sagte Cavusoglu am Dienstag in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender France 24. Er warf den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor, die Türkei von dort aus anzugreifen.

"Derzeit ist Afrin das Ziel, aber in der Zukunft könnten wir eine Operation in Manbidsch und auch im östlichen Teil des Euphrats beginnen", sagte der Außenminister weiter. Auf die Frage, ob dies Widerspruch der USA hervorrufen könne, sagte er: "Ich muss mit niemandem übereinstimmen. Unsere Verpflichtung ist es, jede Bedrohung der Türkei zu beseitigen."

Die am Samstag gestartete Militäroffensive in Afrin richtet sich gegen die YPG, die Ankara als syrischen Zweig der PKK und daher als Terrororganisation betrachtet. Die türkische Offensive ist brisant für die USA, da die YPG in Syrien ihr Verbündeter im Kampf gegen den IS sind.

US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefonieren, wie ein Vertreter der US-Regierung in Washington mitteilte. Er bestätigte Berichte über ein geplantes Telefonat, in dem Trump Erdogan vermutlich über das Unbehagen der US-Regierung über die türkische Offensive informieren wird. US-Verteidigungsminister Jim Mattis rief die Türkei am Dienstag zur "Zurückhaltung" auf. Die Gewalt in Afrin störe eine bislang "relativ stabile Gegend in Syrien", sagte Mattis.

Türkische Armee: 260 gegnerische Kämpfer "neutralisiert"

Seit Beginn der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien sind nach Angaben der Armee zahlreiche gegnerische Kämpfer getötet worden. Mindestens 260 „Angehörige von Terrororganisationen“ seien „neutralisiert“ worden, teilte der Generalstab in Ankara am Dienstagabend mit. Mit „neutralisiert“ ist im Sprachgebrauch türkischer Sicherheitskräfte in der Regel getötet gemeint, der Begriff kann aber auch verletzt oder gefangen genommen bedeuten. Eine Bestätigung der YPG zu diesen Zahlen lag nicht vor.

Die Armee hatte die „Operation Olivenzweig“ am Samstag begonnen und YPG-Stellungen in der Region Afrin mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive. Die Streitkräfte bestätigten, bei Gefechten in Syrien seien am Dienstag ein Soldat getötet und ein weiterer verletzt worden. Ein weiterer Soldat war bereits am Montag getötet worden. Präsident Recep Tayyip Erdogan nahm am Dienstag an der Trauerzeremonie für den Soldaten in Ankara teil.

Die Armee betonte, die Operation richte sich ausschließlich gegen Terroristen. Man unternehme alle Anstrengungen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Die YPG kontrolliert die Region Afrin und ist der syrische Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die PKK ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft. Die YPG ist zugleich Verbündeter der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und wurde von den USA mit Waffen ausgerüstet.(AFP, dpa)