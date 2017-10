Macht er es? Provoziert der Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, eine weitere Eskalation? An diesem Dienstag will er sich vor dem Parlament in Barcelona erklären. Ruft er die Unabhängigkeit Kataloniens aus, würde das die Spannungen mit Madrid gefährlich verschärfen.

Da lohnt ein Blick zurück und in eine andere europäische Region, wo sich vor genau hundert Jahren dies zutrug: Die kleinen Åland-Inseln – knapp 30.000 Einwohner – fielen in den Wirren der russischen Oktoberrevolution an Finnland zurück.

Die Åländer sind allerdings zu fast neunzig Prozent schwedisch. Um eine Abspaltung zu verhindern, wurde 1921 auf Vorschlag des Völkerbundes ein beispielloses Autonomiegesetz verabschiedet. Seitdem haben die Åländer eine eigene Fahne, eine eigene Hymne, eine eigene Regierung, eine eigene Polizei, eine eigene Post mit eigenen Briefmarken und eine eigene Internetdomain (Kürzel: ax). Die Amtssprache ist Schwedisch.

Nur die Währung, das Steuerwesen und die Außen- und Sicherheitspolitik werden von Helsinki geregelt. Das Beste daran ist: Es funktioniert. Wo ein guter Wille ist, gibt es eben oft auch gute Wege.