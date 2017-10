Die spanische Regierung hat die Regionalregierung in Barcelona aufgefordert, formal klarzustellen, ob sie die Unabhängigkeit Kataloniens erklärt hat oder nicht. Dies sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Madrid. Die Antwort auf die Frage sei entscheidend für das weitere Vorgehen, sagte Rajoy. Dies schließe explizit die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung ein.

Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont hatte am Dienstagabend zwar betont, Katalonien habe nach dem Referendum vom 1. Oktober das Recht auf Unabhängigkeit. Er verzichtete aber darauf, die Abspaltung auszurufen, und schlug stattdessen Verhandlungen mit der Zentralregierung vor.

Nach der spanischen Verfassung ist eine Abspaltung einer Region nicht möglich. Artikel 155 sieht vor, dass die Zentralregierung eine Regionalregierung absetzen kann, wenn diese gegen die Verfassung verstößt. Wie genau dies umgesetzt werden soll, bleibt allerdings offen. (Reuters)