Wie wird in Frankreich die schwierige Berliner Regierungsbildung wahrgenommen?



In Deutschland kommt es mit zeitlicher Verzögerung zu einer Entwicklung, die wir schon seit etwa 15 Jahren aus Frankreich kennen. Mit der schleppenden Regierungsbildung in Deutschland kommt eines deutlich zum Ausdruck: Die Mittelschicht ist nicht mehr sozial homogen, und ein Teil der Unterschicht ist zur AfD abgewandert. Auf eine ähnliche Entwicklung in Frankreich hat Macron blitzartig reagiert und eine neue Mehrheit geschaffen. Seine Bewegung En Marche, die nun die Mehrheit stellt, funktioniert nicht mehr nach den Kriterien einer üblichen Partei. Macron hat losgelegt, ohne eine Bedienungsanleitung für seine Bewegung in der Hand zu haben. Er hatte begriffen, dass die alte Welt an ihr Ende gekommen ist.



Wenn man die Sozialstruktur in Deutschland in Betracht zieht, würde dann ein Bündnis zwischen Union und SPD die Zusammensetzung der Gesellschaft mit Gut- und Geringverdienern besser widerspiegeln als eine Jamaika-Koalition?



Eine Entscheidung für ein Bündnis aus Union und SPD wäre kurzfristig die rationalste Entscheidung. Für einen Umbruch, wie er in Frankreich stattgefunden hat, ist es in Deutschland vielleicht noch zu früh. Aber auch hier wird es dazu kommen.



Sie sagen, dass Wirtschaftswachstum vor allem in den Metropolen entsteht. Berlin bildet da die Ausnahme. Würde man Berlin und seine Bewohner aus der Statistik herausrechnen, wäre das deutsche Bruttoinlandsprodukt je Einwohner nicht geringer, sondern höher. Wie erklären Sie das?



Zunächst einmal sind in Deutschland die Industriestandorte relativ gleichmäßig über die Landkarte verteilt. Und dann gibt es in Deutschland keinen Zentralismus wie in Frankreich, wo die Immobilienpreise in der Hauptstadt immer neue Rekordhöhen erreichen. Aber gerade die Gentrifizierung und die steigenden Mieten in Berlin zeigen doch, dass auch hier eine Entwicklung im Gange ist, die wir in Paris schon seit Längerem kennen.



Ein Blick auf die deutsche Karte zeigt auch, dass Ostdeutschland bei den Industriestandorten in weiten Teilen ein weißer Fleck ist. Lässt sich damit der Zulauf der AfD in Ostdeutschland erklären?



Das ist nicht der einzige Grund. Damit Populisten stark werden können, braucht es immer zwei Faktoren – wirtschaftliche und kulturelle. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: In Frankreich gibt es viele konservative Wähler, welche die Zuwanderung und den Islam kritisch sehen. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl haben sich diese Wähler im vergangenen Jahr für den Konservativen François Fillon entschieden. In der zweiten Runde haben sie nicht für den Front National gestimmt, was man ja angesichts der Islamfeindlichkeit des Front National hätte erwarten können. Sondern sie gaben Macron ihre Stimme. Warum? Weil diese Wähler zu den Gutverdienern zählten oder als Rentner wirtschaftlich abgesichert waren. Das Beispiel zeigt: In der Regel müssen eine wirtschaftliche und eine kulturelle Unsicherheit zusammenkommen, damit sich jemand für eine Partei wie den Front National oder für einen Politiker wie Trump entscheidet. In Ostdeutschland ist dies der Fall. Dort gibt es viele Wähler, die wegen ihrer prekären wirtschaftlichen Lage auch besonders heftig in der Migrationsdebatte reagieren – selbst dann, wenn es vor Ort gar keine Migranten gibt. Diese Wähler können nicht einfach umziehen, wenn sich die ethnische Zusammensetzung in ihrer Nachbarschaft ändert.



Es ist ungefähr ein Jahr her, dass Macron im Wahlkampf Merkels Flüchtlingspolitik gelobt hat. Wie bewerten Sie das?



Das war ein PR-Schachzug. Damit wollte Macron Wähler aus dem linken Lager an sich binden. Als Präsident schlägt Macron allerdings in der Flüchtlingspolitik einen schärferen Ton an als seine Vorgänger. Er übertrifft sogar seinen konservativen Amtsvorgänger Nicolas Sarkozy. Macron hat verstanden, dass die Einwanderungsfrage für die westlichen Demokratien von entscheidender Bedeutung ist. Die Menschen in Europa haben Angst, in ihrem eigenen Land zur Minderheit zu werden.



Warum legen Sie sich als Linker mit einer großstädtischen linken Bohème an, die sich für ein multikulturelles Zusammenleben einsetzt?



Wenn der Multikulturalismus im täglichen Zusammenleben gefordert wird, ist häufig viel Scheinheiligkeit im Spiel. Diejenigen, die sich für Offenheit gegenüber anderen Kulturen einsetzen, haben häufig die Möglichkeit, um sich herum gewissermaßen eine unsichtbare Grenze zu ziehen. Man kann beispielsweise in einem multikulturellen Stadtviertel leben, aber dann trotzdem seine Kinder auf eine Privatschule schicken. Und wer in Paris eine Wohnung für 600.000 Euro kauft, stellt damit automatisch ein gewisses Umfeld sicher. Geringverdiener sind hingegen von Einwanderung ganz anders betroffen, weil sie im Zweifelsfall nicht einfach aus ihrem angestammten Viertel wegziehen können. Wer über ein Monatseinkommen von 1000 Euro verfügt, für den ist Multikulturalismus nicht dasselbe wie für jemanden, der 5000 oder 10.000 Euro verdient.



Sie fordern einen Einwanderungsstopp. Das kommt zwar einerseits der Position des Front National schon ziemlich nahe. Andererseits sind mehr als 60 Prozent der Franzosen der Auffassung, dass das Tempo bei der Einwanderung zu hoch ist.



Bei meiner Arbeit geht es sehr häufig um den sozialen Wohnungsbau. Dabei treffe ich sehr viele Kommunalpolitiker in den Banlieues oder in ländlichen Regionen. Die meisten von ihnen sind Linke. Sie alle erzählen mir, dass wir einen Stopp oder zumindest eine Begrenzung der Einwanderung brauchen, um die Gesellschaft wieder zu befrieden. Das ist auch mein Ziel. Es sind Leute wie Macron, die sich der Frage bemächtigen müssen, wie wir mit den Einwanderungsströmen umgehen. Das Thema darf man nicht dem Front National überlassen.



Das Gespräch führte Albrecht Meier.