ARBEIT

Das Thema ist für die Sozialdemokraten mit Blick auf den Mitgliederentscheid von ganz besonderer Bedeutung. Auch deshalb wird wohl im Koalitionsvertrag hervorgehoben, dass es bei der Einigung bei sachgrundlosen Befristungen und Kettenbefristungen von Arbeitsverträgen einen „wirklichen Durchbruch“ gegeben hat. Hier zu Veränderungen zugunsten von Arbeitnehmern zu kommen, war vor allem ein Anliegen der Gewerkschaften. Also war ein Erfolg bei diesem lebensnahen Punkt ausschlaggebend für den Versuch der Parteiführung, in den kommenden Wochen möglichst viele skeptische Mitglieder zur Zustimmung zu bewegen.

Allerdings wird die sachgrundlose Befristung nicht abgeschafft. Gegen ein Ende dieser Möglichkeit, Arbeitsverträge ohne Angabe von Gründen zu befristen, hatten die Arbeitgeberverbände Einspruch erhoben. Sie sind allerdings in der Privatwirtschaft auch seltener als im öffentlichen Dienst, der diese Möglichkeit vor allem im Bildungsbereich nutzt.

Sachgrundlose Befristungen stärker beschränkt

Daher werden sachgrundlose Befristungen nun stärker beschränkt als bisher: Sie sollen nur noch 18 statt 24 Monate möglich sein. Bis zu dieser Gesamtdauer ist künftig auch nur noch eine einmalige statt einer dreimaligen Verlängerung möglich. Arbeitgeber mit mehr als 75 Beschäftigten dürfen auch nur noch „maximal 2,5 Prozent der Belegschaft“ sachgrundlos befristen. Bei einem Betrieb mit 500 Beschäftigten wären das also 12,5 Stellen. „Bei Überschreiten dieser Quote gilt jedes weitere sachgrundlos befristete Arbeitsverhältnis als unbefristet zustande gekommen“, heißt es im Vertrag. „Die Quote ist jeweils auf den Zeitpunkt der letzten Einstellung ohne Sachgrund zu beziehen.“

Video 00:21 Min. Schulz: GroKo-Vertrag trägt 'sozialdemokratische Handschrift'

Vereinbart wurde, dass befristete Arbeitsverträge generell zeitlich stärker begrenzt werden. Damit wird nun gesetzlich nachgeholt, was die Justiz bis hin zum wegweisenden Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2016 schon vorbereitet hat: Endlose Kettenbefristungen gibt es bald auch nach dem Arbeitsrecht nicht mehr. So ist laut Koalitionsvertrag eine Befristung künftig nicht mehr zulässig, wenn ein Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber zuvor schon einmal einen unbefristeten Vertrag hatte oder „ein oder mehrere befristete Arbeitsverhältnisse mit einer Gesamtdauer von fünf oder mehr Jahren bestanden haben“.

Zu der künftigen Höchstdauer von fünf Jahren zählen auch Zeiten, die ein Arbeitnehmer bei dieser Firma als Leiharbeiter beschäftigt war. „Ein erneutes befristetes Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber ist erst nach einer Karenzzeit von drei Jahren möglich“, heißt es weiter in der Vereinbarung. Ausnahmen bei Sachgrund-Befristungen soll es in bestimmten Arbeitsverhältnissen weiterhin geben – der Vertrag nennt Künstler und Fußballer.

Ein Punkt, den die SPD nun in das endgültige Papier hineinverhandelt hat, ist eine Tariföffnungsklausel im Arbeitszeitgesetz – ein Erfolg, der bei den Gewerkschaften ankommen dürfte. Damit solle es zu einer „Öffnung für mehr selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer“ kommen. Zudem solle damit möglich werden, „mehr betriebliche Flexibilität in der zunehmend digitalen Arbeitswelt zu erproben“.