In einem Rundbrief der CDU aus Berlin-Mitte holt der Kreisvorsitzende Sven Rissmann zum Rundumschlag gegen die Bundespartei aus. Die CDU habe sich seit einigen Jahren "dahingehend degeneriert, der Bundeskanzlerin bedingungslos zu applaudieren". Parteitage müssten endlich wieder der Ort werden, "an dem wir die großen Fragen der Gegenwart und Zukunft diskutieren und Antworten formulieren, die dann auch selbstverständlich die Parteiführung binden", so Rissmann in dem Schreiben.

Die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin sei "endgültig abgewählt" worden. Die Regierungspolitik sei "in gefährlicher Entfernung" vom CDU-Programm "faktisch sozialdemokratisch" geworden. Nun sei "eine nachhaltige und nicht nur kosmetische Wende" in der Flüchtlingspolitik "dringend erfoderlich".

Sven Rissmann, Kreisvorsitzender der CDU in Berlin-Mitte (Archiv). Foto: promo

Harte Worte richtet er auch an das Konrad-Adenauer-Haus, dessen Wahlkampfansatz vollkommen verfehlt gewesen sei. Dort habe man "den Wählerinnen und Wählern mit bunten Bildern vorgegaukelt hat, alles sei gut, uns gehe es gut, "also weiter so". Am Einsatz der Mitglieder, Ortsverbände und Vereinigungen habe es nicht gelegen, so Rissmann.

Mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition schrieb er, diese dürfe nicht dazu führen, dass "gar nichts mehr von der sowieso schon schmerzlich und weitgehend ausgeweideten CDU übrig bleibt".

Die CDU hatte bei der Bundestagswahl Ende September mit 26,8 Prozent ihr historisch schlechtes Ergebnis erreicht.