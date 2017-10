In Moskau hat ein Mann am Montag einer Moderatorin eines kremlkritischen Radiosenders mit einem Messer in den Hals gestochen. Nach Angaben des Senders Moskauer Echo überwältigten dessen Sicherheitsleute den Angreifer und übergaben ihn der Polizei. Die Moderatorin Tatjana Felgengauer wurde ins Krankenhaus gebracht, ist aber außer Lebensgefahr, wie Chefredakteur Alexej Wenediktow mitteilte.

Wenediktow zufolge verschaffte sich der Mann Zugang zu dem Gebäude, indem er dessen Wachmann mit einem Spray außer Gefecht setzte. "Dann kam er in unsere Etage und drang in unser Büro ein." Russische Medien berichteten später, zwei Männer hätten das Gebäude betreten, aber nur einem sei es gelungen, bis zum Büro des Senders vorzudringen.

Felgengauer, Stellvertreterin des Chefredakteurs, moderiert bei Moskauer Echo seit Jahren eine morgendliche Nachrichtensendung. Sie ist an Kundgebungen der Opposition beteiligt und hat auf Facebook tausende Follower.

Moskauer Echo ist bekannt für seine regierungkritische Ausrichtung, auch wenn der Mehrheitsaktionär des Senders der Energieriese Gazprom ist. (AFP)