Die Unesco hat die frühere französische Kulturministerin Audrey Azoulay zu ihrer neuen Generaldirektorin gekürt. Die Generalkonferenz der krisengeschüttelten UN-Kulturorganisation bestätigte die Personalie am Freitag, wie die Unesco auf Twitter mitteilte. Azoulay tritt damit am kommenden Mittwoch die Nachfolge der Bulgarin Irina Bokowa an. Die 45-Jährige übernimmt die Unesco in schweren Turbulenzen: Im vergangenen Monat hatten die USA und Israel ihren Austritt aus der Unesco zum Jahresende 2018 angekündigt. Die Arbeit der Organisation wird seit Jahren von politischem Streit über den Nahostkonflikt überschattet. (dpa)