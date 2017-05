Der SPD-Politiker Rainer Arnold hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) aufgefordert, sich bei den Bundeswehrsoldaten zu entschuldigen. "Dass sie der Truppe pauschal vorwirft, sie hätte ein Haltungsproblem, macht mich fassungslos. Jeder rechtschaffene Soldat fühlt sich von ihr beleidigt", sagte Arnold der "Passauer Neuen Presse". "Ich erwarte, dass sie sich entschuldigt."

Von der Leyen habe "ihren Laden offenbar nicht unter Kontrolle" und habe sich nun "auf die Zuschauertribüne gesetzt und die ganze Bundeswehr in Frage gestellt". Die Ministerin hatte angesichts einer Serie von Bundeswehrskandalen harte Kritik an der Bundeswehr geübt und von einem "Haltungsproblem", von "Führungsschwäche" und "falsch verstandenem Korpsgeist" gesprochen.

Anlass für die Äußerungen ist der Fall des am Mittwoch festgenommenen Oberleutnants Franco A., der sich offensichtlich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben hatte und offenbar einen Anschlag plante. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Bundeswehr schon seit 2014 Hinweise auf eine rechtsextreme Gesinnung des Offiziers vorlagen, die aber nicht zu Konsequenzen führten.

Die Bundeswehr möge eine Führungsschwäche haben, sagte Arnold der "Passauer Neuen Presse". "Aber gute Führung beginnt durch vorbildliches Verhalten ganz oben. Doch dies lässt Frau von der Leyen vermissen, sie ist es, die ein Haltungsproblem hat", sagte der SPD-Politiker. Der Fall Franco A. sei "ein Fall von der Leyen geworden".

Mit Blick auf das Rechtsradikalismus-Problem der Truppe müsse die Ministerin nun Orientierung geben. "Dazu gehört die klare Ansage, dass rechtsradikales Denken und versteckter Rassismus wie bei Franco A. nichts in der Bundeswehr zu suchen haben. Rechtsextreme drängt es zur Bundeswehr, hier muss viel genauer hingesehen werden", sagte der Verteidigungsexperte.

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, sagte im ARD-"Morgenmagazin", die Kritik der Ministerin habe "zu Unverständnis" geführt. "Es ist viel Vertrauen zerstört worden", sagte Wüstner. Es wirke so, als sitze von der Leyen auf einer Tribüne und beurteile von dort ihre Soldaten. Es sei aber gut, dass die Ministerin sich in einem Offenen Brief erklärt habe.

Ministerin: "Missständen offen diskutieren"

In dem Brief, der auf der Website des Ministeriums zu lesen ist, schreibt von der Leyen: "Ich möchte Sie heute um Ihr Vertrauen bitten und um Geduld. Ich weiß, dass es für alle Angehörigen der Bundeswehr augenblicklich sehr hart ist, die öffentliche Diskussion zu verfolgen." Und weiter: "Als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt bin ich nach wie vor fest davon überzeugt, dass die übergroße Mehrheit von Ihnen ob in den Einsätzen oder im Grundbetrieb tagtäglich anständig und tadellos ihren wichtigen Dienst für unser Land leistet."

Die jüngsten Skandale seien aber keine Einzelfälle. "Zu groß ist die Zahl der Vorfälle, zu gravierend die zutage getretenen Fehlentscheidungen, wie zum Teil auf vorgesetzten Ebenen mit klaren Verfehlungen umgegangen wurde", heißt es in den Brief.

"Die Bundeswehr ist existenziell darauf angewiesen, dass ihr guter Ruf in der Bevölkerung, aber auch im Parlament Bestand hat. Deswegen müssen wir Missstände offen aussprechen und diskutieren", schreibt von der Leyen.

Es gehe um die Haltung, die Angehörige der Bundeswehr einnehmen und repräsentieren, schreibt die Ministerin: "Welches Meinungsspektrum ist in einer demokratischen Institution wie unserer erlaubt und auszuhalten? Und wo ist die Grenze zum Extremismus überschritten, den wir in keiner Form in der Truppe dulden? (...) Und ganz besonders wichtig: Welche Unregelmäßigkeiten und Missstände regeln wir kameradschaftlich untereinander und wo ist auch nach unserem Verständnis von soldatischer Führung die Grenze zu pflichtwidrigem Wegschauen aus falsch verstandenem Korpsgeist überschritten."

Die Summe der in den vergangenen Wochen zutage getretenen Ereignisse zeige, "dass es in zu vielen Bereichen der Bundeswehr keinen Konsens über diese wichtigen Punkte zu geben scheint", schreibt von der Leyen. "Deswegen müssen wir handeln." (Tsp mit AFP)