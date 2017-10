Landtagswahl in Niedersachsen : SPD gewinnt die Wahl, Rot-Grün aber ohne Mehrheit

Die Sozialdemokraten von Stephan Weil ziehen an der CDU vorbei. Die AfD schafft es knapp in den Landtag. Linke scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde. Der Newsblog zum Nachlesen.