Im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri gibt es neue Verwirrung. Ein Personagramm aus dem bundesweiten polizeilichen Informationssystem Inpol erweckt den Eindruck, der Tunesier habe sich am 14. Dezember und damit nur fünf Tage vor dem Anschlag am Breitscheidplatz in der salafistischen Fussilet-Moschee in der Perleberger Straße aufgehalten oder dort sogar gewohnt. Als „Quelle“ wird „Obs MEK Berlin genannt“, gemeint ist eine Observierung durch ein Mobiles Einsatzkommando der Berliner Polizei. Mehrere Medien haben jetzt über den Eintrag berichtet. Sicherheitskreise dementieren jedoch gegenüber dem Tagesspiegel, dass die Berliner Polizei im Dezember Erkenntnisse hatte, Amri habe in der Moschee gelebt.

Die Berliner Justiz hatte im September die Überwachung von Amri eingestellt. Die Moschee blieb als Salafistentreff jedoch weiter im Fokus der Polizei. Die Bilder einer Überwachungskamera wurden allerdings erst nach dem Anschlag auf Amri hin untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass er am Tattag vor der Fussilet-Moschee aufgetaucht war. Dennoch gebe das Personagramm aus Inpol einen falschen Eindruck wider, sagen Sicherheitskreise. Die Datei sei am 13. Dezember von Nordrhein-Westfalen aktualisiert worden. Die meisten alten Daten im Personagramm seien jedoch stehen geblieben. Darunter auch Erkenntnisse der Polizei aus der Zeit vor dem September, dass Amri sich in der Moschee aufhielt.

Der Bundesnachrichtendienst hat weiterhin mögliche Telefonkontakte Amris nach Libyen im Blick. Die Berliner Polizei hatte im Februar 2016 bei Amri ein Handy beschlagnahmt. Im Speicher fanden sich zwei libysche Telefonnummern. Der BND überwacht die Nummern bis heute – doch sie seien „kalt“, heißt es im Umfeld der Bundesregierung. Es sei kein Anruf registriert worden.