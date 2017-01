Der künftige Außenminister Sigmar Gabriel hat im Bundestag eindringlich vor einem Scheitern der Europäischen Union (EU) gewarnt. Die Europafeindlichkeit habe ein gefährliches Ausmaß angenommen, sagte der scheidende Wirtschaftsminister und SPD-Chef am Donnerstag in einer Regierungserklärung zum Jahreswirtschaftsbericht. "Die französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr sind bittere Schicksalswahlen für Europa", sagte Gabriel. "Wenn es den Europafeinden nach dem Brexit ein weiteres Mal gelingt, in den Niederlanden oder Frankreich Erfolge zu verzeichnen, dann droht uns wirklich das Auseinanderfallen des größten Zivilisationsprojektes des 20. Jahrhunderts, nämlich der Europäischen Union."

Das europaorientierte und auf internationale Kooperation setzende Deutschland wäre nach Gabriels Worten dann isoliert und einsam. "Nach Großbritannien und den USA würden uns weitere Partner verloren gehen", sagte Gabriel. "Man kann die Lage gar nicht dramatisch genug empfinden."

Gabriel rief mit Blick auf den Bundestagswahlkampf zu Fairness auf. "Wir sind hier politische Wettbewerber, aber wir sind keine politischen Feinde", sagte Gabriel. "Aber da kommen welche, die sich uns zum Feind gemacht haben." Wahlkampf sei keine Klosterschule. Anstand und Respekt könne man sich im Wahlkampf auch zollen, wenn man unterschiedlicher Meinung sei. Über seinen Rückzug vom Parteivorsitz und den Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur sagte er: "Eine gewisse Erlösung ist auch zu spüren - auf beiden Seiten." (rtr)