Kurz vor Beginn einer Großkundgebung gegen die Abspaltung der Region Katalonien von Spanien sind rund tausend Unabhängigkeitsgegner in Barcelon vor dem Quartier der Guardia Civil zusammengekommen. Sie brachten am Sonntagvormittag in der katalanischen Hauptstadt ihre Unterstützung für die staatliche Polizeieinheit lautstark zum Ausdruck.

Bei einem von der spanischen Justiz verbotenen Referendum waren staatliche Polizeieinheiten am vorigen Sonntag zum Teil gewaltsam gegen Wähler und Demonstranten vorgegangen. Nach Angaben der separatistischen Regionalregierung wurden bei den Polizeiaktionen zur Verhinderung der Abstimmung knapp 900 Menschen verletzt. Rund 90 Prozent stimmten für die Trennung Kataloniens vom Königreich.

Bei der Kundgebung am Sonntag will auch der spanisch-peruanische Autor Mario Vargas Llosa sprechen. Der Literaturnobelpreisträger nimmt an der Demonstration in Barcelona teil, die sich explizit gegen eine Sezession Kataloniens und für den Zentralstaat ausspricht.

In Barcelona hat Kataloniens Regionalparlament seinen Sitz, zuletzt hatten im Zentrum der Stadt vor allem linke Katalanen gegen den Einsatz der paramilitärischen Bundespolizei Guardia Civil demonstriert. Vargas Llosa hingegen bezeichnete im Vorfeld die katalanische Unabhängigkeitsbewegung hingegen als "Krankheit" und warnte vor einem "neuen Bosnien". Der wirtschaftsliberale, zuweilen konservative Literat erwähnte in diesem Zusammenhang allerdings nicht, dass die meisten Staaten Europas die Spaltung Jugoslawiens unterstützten, zunächst auch Spanien.

Schon am Samstag demonstrierten in der spanischen Hauptstadt Madrid Tausende für die Einheit des Landes. "Wir wollen, dass geredet wird", riefen Sprechchöre. Mit Blick auf Ministerpräsident Mariano Rajoy und den Chef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, skandierten die Demonstranten: "Redet oder tretet zurück!“

Fronten sind seit Referendum verhärtet

Die Fronten sind seit dem Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober verhärtet: Dabei sprach sich eine deutliche Mehrheit der Wähler für die Abspaltung Kataloniens aus, allerdings waren nach Angaben der Regionalregierung nur 43 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen.

Rajoy lehnt jeden Dialog mit Barcelona ab, am 1. Oktober prügelte die Bundespolizei auf (potenzielle) Wähler in Katalonien ein. Zuvor erklärte Spaniens Verfassungsgericht die Wahl als illegal.

In Spanien stehen Millionen hinter Rajoy, dessen Konservative mit absoluter Mehrheit regieren. Allein in der Region Katalonien allerdings dürften ebenfalls Millionen hinter den Unabhängigkeitsbefürwortern stehen.

Am Dienstag möchte Puigdemont vor das Regionalparlament treten. Einige erwarten dann eine Unabhängigkeitserklärung, andere ein Plädoyer für mehr Autonomie. Die Europäische Union hat Puigdemont abblitzen lassen, er hatte immer wieder um Vermittlung gebeten.