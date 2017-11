Die Grünen sind am Samstag in Berlin zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen, um über den Kurs der Partei nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen zu beraten. Die Partei ist zwar bereit zu weiteren Gesprächen über eine künftige Regierungsbildung, doch ist vollkommen offen, wie diese aussehen könnte. Derzeit gibt es in der SPD Überlegungen, entgegen der ursprünglichen Festlegung doch wieder eine große Koalition einzugehen.

In dem Leitantrag, über den die 850 Delegierten in Berlin abstimmen sollen, heißt es: "Wir Grüne sind und bleiben gesprächsbereit." Debatten dürfte es unter den Delegierten darüber geben, inwieweit sich die Grünen auf eine Minderheitsregierung einlassen sollen, falls dies noch einmal ein Thema werden sollte. Dazu liegen mehrere Anträge vor, über die am Nachmittag abgestimmt werden soll. (dpa)