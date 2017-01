Liveblog zu Trumps Amtseinführung : Donald Trump: "Amerika wird nicht mehr zu stoppen sein"

Donald Trump hat den Amtseid abgelegt und ist neuer Präsident der USA. In seiner Rede kritisiert er das Establishment und kündigt "America First" an. Mit Jacob Heilbrunn und Rüdiger Lentz begleiten zwei Transatlantik-Experten unseren Liveblog zur Amtseinführung.