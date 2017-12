Dreyer betont Möglichkeit der Tolerierung

Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, lobt in ihrer Rede den Wortbeitrag des Juso-Chefs Kühnert. Doch sie widerspricht auch: "Die Lage hat sich nunmal verändert, Kevin. Natürlich ist es nicht unser Verschulden, dass Angela Merkel nicht in der Lage war, dieses Bündnis zu schmieden. Dennoch ist die Situation so, dass es in Deutschland keine Möglichkeit gibt, eine Regierung zu bilden, es sei denn wir erklären uns bereit, in Gespräche zu gehen. Ich bin froh, dass der Beschluss so lautet, dass wir offen in die Gespräche gehen. Natürlich kann die Regierung auch stabil sein, wenn man eine Tolerierung aushandelt. Wir entscheiden uns dann nicht für das Gestalten im großen Stil. Die Frage ist: Was ist für die SPD die beste Variante? Ist es eine Tolerierung, ist es eine GroKo oder ist es ein Nein? Ich halte die Entscheidung, jetzt Nein zu sagen, ohne dass man in ein Gespräch miteinander geht, für wirklich falsch. Ich werbe für den Antrag des Parteivorstands."