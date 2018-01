Merkel: "Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns" Am morgigen Montag wollen CDU und CSU ihren gemeinsamen "Verhandlungspfad für die Koalitionsverhandlungen" abstimmen. Das teilte die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel am Abend mit. "Es liegt noch eine Menge Arbeit vor uns. Die soll zielgerichtet, intensiv und in einem vernünftigen Klima - trotz aller inhaltlichen Kontroversen - ablaufen", so Merkel.