Nahles selbstbewusst: SPD wird "gute Ergebnisse rausholen" SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles kündigte in ihrer Rede auf dem heutigen Parteitag an, mit der Union verhandeln zu wollen "bis es quietscht".

Im Interview mit dem ZDF heutejournal führt sie aus, die SPD werde sich in die Verhandlungen "reinwerfen, gute Ergebnisse rausholen und dieses Ergebnis dem Mitgliedervotum der SPD vorlegen". Hundert Prozent werde man am Ende wohl nicht haben, so Nahles, "aber so viel wie möglich - das ist mein Ehrgeiz".