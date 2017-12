GroKo oder nicht?

In der SPD wird heftig darüber debattiert und gestritten, was besser ist. Lieber in der Opposition einen Erneuerungsprozess nach der herben Wahlniederlage starten, dabei aber das Risiko von raschen Neuwahlen in Kauf nehmen? Oder doch wieder große Koalition mit dem Risiko noch weiter marginalisiert zu werden.