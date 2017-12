Schwesig: "Frau Merkel fährt seit Jahren nur auf Sicht" Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern: "Wenn ich sage: Für mich kann es kein ,Weiter so' geben, dann meine ich auch den Politikstil dieses Landes. Die Bürger in diesem Land vermissen politische Führung. Frau Merkel fährt seit Jahren nur auf Sicht. Wir müssen uns überlegen: In welcher Konstelleation können wir es erreichen, nicht nur die Inhalte durchzusetzen, sondern auch einen neuen Politikstil in diesem Land zu wagen. Wir haben gute Inhalte und deshalb werbe ich dafür, dass wir in den nächsten Wochen Gespräche führen und uns mal anschauen, wo die anderen eigentlich stehen. Ich werbe dafür, dass es wirklich ergebnisoffen ist und dass es keinen Automatismus für eine Große Koalition gibt."