Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigt sich am Abend erschöpft, aber auch zufrieden. "Wir haben einen anstrengenden, wichtigen, aber auch guten Tag hinter uns. Wir haben viele Stunden intensiv diskutiert und man hat es sich wechselseitig weiß Gott nicht leicht gemacht", so Weil in einer auf Twitter verbreiteten Videobotschaft. Umso schöner sei es, dass alle wichtigen Entscheidungen "mit breiten Mehrheiten" erfolgt seien: Die SPD will mit der Union sprechen, zudem wurde Parteichef Schulz im Amt bestätigt. In "unruhigen und schwierigen Zeiten" für die SPD sei das ein großer Vertrauensbeweis. Weil regiert in Niedersachsen gemeinsam mit der CDU.