Eine Gefahr für die Demokratie

Der Rüstungswettlauf im Cyberspace ist für Alexander Klimburg eine höchst besorgniserregende Entwicklung. "Es steht nicht weniger auf dem Spiel, als der Kern unserer Demokratien", sagt der Direktor am Den Haag Zentrum für strategische Studien. Die Manipulationsversuche in Wahlen seien dabei genauso riskant wie die apokalyptische Möglichkeit eines weitreichenden Totalausfalls von Computersystemen durch großangelegte Hackerangriffe. Dabei dürfe aber auch nicht übersehen werden, dass es nicht immer nur um Angriffe im technischen Sinne gehe. Vor allem die Versuche, im Internet durch neue Formen der EInflussnahme auf Debatten durch Staaten sei extrem gefährlich. In seinem kürzlich erschienenen Buch " The Darkening Web – The War for Cyberspace ", argumentiert er dafür, dass es allerhöchste Zeit ist, sich international gemeinsam zu überlegen, wie das Internet als Raum des freien Meinungsaustauschs geschützt werden kann. "Wir hatten schon einmal eine ähnliche Zeit, als der nukleare Wettlauf begann", sagt er, "doch damals gelang es, Ost und West in der geminsamen Angst vor dem gigantischen Atompilz zu schützen – und Regeln zu finden." Das Gleiche sei heute wieder nötig; "Wir müssen die Sphäre schützen, die am wichtigsten von allen ist: Die Informationssphäre", sagt Klimburg.