Europa wartet auf Deutschlands Regierungsbildung. Und mindestens die Vertreter der Sozialdemokratischen Partei Europas, der 32 sozialistische und sozialdemokratische Parteien angehören, erwarten da viel von der SPD. Und zwar als Erstes eine große Koalition. Für den polyglotten SPD-Chef und langjährigen Obereuropäer Martin Schulz muss das klingen wie: En marche! Tatsächlich ist auch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron dieser Auffassung. Gleich mehrere Telefonate dazu sind bestätigt. Natürlich braucht Macron die Deutschen, für dringende Reformen in seinem Land und für Reformen der EU. Ohne das Tandem kein Antrieb. Es passt ja auch zusammen: So wie EU-Europa eine „Neugründung“ (Macron) braucht, braucht die SPD eine Neubegründung, um daran operativ mitwirken zu können. Die Begründung einer neuen Koalition kann auch im europäischen Gedanken liegen, für soziale Rechte und gegen grassierende Jugendarbeitslosigkeit an- und einzutreten. Darin liegt zugleich eine Chance für Europa. Erst recht, da gerade Veränderungen in der Wirtschafts- und Währungsunion anstehen. Ironie der Geschichte: Dass der Grieche Alexis Tsipras die SPD zur Regierungsbeteiligung drängt, zeigt, wie mit jedem weiteren ergebnislosen Tag der deutsche Ruf schwächer wird, Hort der Stabilität und Verlässlichkeit zu sein. Abwarten war gestern.