Die Inklusion ist demnach die Kernaufgabe moderner Politik. Sie betrifft Millionen Menschen. Ihr sollten entsprechend viele finanzielle und personelle Ressourcen zukommen. Wie oder auf welche Weise schafft man nun die dafür nötigen finanziellen Spielräume und Strukturen?

Bereits 2010 hat der US-Medizinethiker Howard Brody darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich auf ein Drittel der gesamten Medizin in den USA verzichtet werden könnte (400 Milliarden Euro), ohne dass ein einziger Patient schlechter behandelt wird. Auf Deutschland übertragen wären das gut 100 Milliarden Euro. Es gibt auch hierzulande Untersuchungen, die zeigen, dass gerade am Lebensende zu viele Untersuchungen und Behandlungen durchgeführt werden, von denen die Patienten nicht profitieren. Dieses an falscher Stelle ausgegebene Geld fehlt für die Lösung der wirklichen Probleme in dieser Gesellschaft. Da ist etwa der Pflegenotstand. Dem könnte man durch eine Aufwertung des Berufs, die Einführung einer Bundespflegekammer, bessere Bezahlung und höhere Stellenschlüssel etwas entgegensetzen. Das kostet Geld, und dieses Geld ist vorhanden, wenn man dafür auf Untersuchungen und Behandlungen verzichtet, von denen Patienten keinen Nutzen haben. Es bedarf jedoch ebenfalls einer neuen Kultur des Helfens.

Unter dem Eindruck atemberaubender Erfolge in der Manipulation der Grundlagen des Lebens wandelte sich das Menschenbild, das (wir) Ärzte haben, zu dem Modell einer zwar komplizierten, im Prinzip aber unbegrenzt manipulierbaren Maschine. Die Abkehr vom obersten Postulat der Daseinsfürsorge als Prinzip einer vernünftigen Krankenhauspolitik hin zu einer Ökonomisierung von Arbeitsbedingungen und rein wirtschaftlicher Denkweise hat deutlich zugenommen. Vor diesem Hintergrund und den Erfolgen in der Medizin hat die sich selbst verändert.

Diagnose, Prognose und Therapie hängen auch von der Person des Kranken ab

Heutzutage werden Tumore bis in die letzten Einzelheiten analysiert und passgenau Medikamente verordnet. Das Risiko ist dann, dass alles ausgeblendet wird, was über die biologische Verfassung des Menschen hinausgeht. Für Diagnose, Prognose und Therapie bestimmend ist aber immer auch die Person des Kranken. Das bedeutet, ihr Verhalten und Befinden, ihre Vorstellungen und Präferenzen der Lebenswelt, ihre Ernährung, Arbeit und Freizeit, ihre Beziehungen zu anderen. Auch zu Ärzten und Therapeuten im Kontext unterschiedlicher Gesundheitssysteme sowie politischer und finanzieller Bedingungen.

So sage ich, ärztliche Entscheidungen sind nur dann ethisch unproblematisch, sofern funktionstüchtiges und zufriedenes Leben wiederhergestellt werden kann. Leistet die Medizin das? Befördert sie den Gedanken der Inklusion? Fragt sie: Wie ermöglichen wir die Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen oder alter Menschen mit Einschränkungen? Oder: Wie gehen wir in Zukunft mit den vielen alten und behinderten Menschen unter Wahrung ihrer Würde um?

In Deutschland gelten fast 17 Millionen Menschen als behindert oder als von einer Behinderung bedroht, mehr als sieben Millionen sind schwerbehindert, die meisten von ihnen über 65 Jahre alt. Sie dürfen nicht aus der Mitte der Gesellschaft verdrängt werden, werden es aber immer mehr. Denn die Realität für Menschen mit Einschränkungen, beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, sieht wenig hoffnungsvoll aus. Mühselig ist dann der Weg zum Arzt. Den Gang zum Friseur überlegt man sich dreimal. In den ICEs der neuesten Generation und in den modernen Reisebussen sind Rollstuhlfahrer nicht existent.

Die Medizin war einseitig auf Wissenschaflich-Technisches ausgerichtet

Im Gegensatz zu den USA müssen private Investoren für öffentliche Bereiche noch immer keine barrierefreien oder -armen Räume schaffen. Vandalismus gegenüber Rolltreppen und Fahrstühlen wird hierzulande kaum ausreichend gesellschaftlich geächtet. Das Klima in unserem Land ist, im Vergleich zu anderen Ländern, wirklich nicht behindertenfreundlich. Potenziale werden somit nicht gehoben und Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt. Die Begriffe Behinderung, Inklusion und Rehabilitation provozieren und polarisieren. Und was sich dahinter verbirgt, ist zumeist nicht geläufig. Es sind Themen, die nicht ziehen oder nur durch schillernde Einzelfälle die Sensationsgier befriedigen. Dass es sich um flächendeckende Aufgaben handelt, deren unzureichende Erfüllung einen fragwürdigen Blick auf unsere Gesellschaft wirft, ist noch nicht überall durchgedrungen.

Die Einseitigkeit der Medizin in den vergangenen Jahrzehnten mit ihrem Fokus auf die naturwissenschaftlich-technischen Entwicklungen hat fraglos zu unvergleichlichen Erfolgen geführt. Aber wo blieben die psychoanalytischen und verhaltensbiologischen Konzepte? Was nützt es, wenn wir Ärzte einem Patienten leitliniengerecht zehn verschiedene Medikamente verordnen, der sie aber nicht einnimmt? Es ist eine Errungenschaft, Herzschmerzen zu lindern, indem man verstopfte Blutgefäße erweitert. Wenn der Mensch danach aber weiter raucht? Es stellt sich also die Frage, was wir Ärzte für ein Menschenbild haben – und wo das Selbstverständnis der Medizin bleibt. Man entfernt einem beschwerdefreien alten Mann wegen erhöhter PSA-Werte die Prostata, aber man hinterlässt ihn mit Rollator, Inkontinenz und Schmerzen. Das beeinträchtigt seine Teilhabe erheblich. Was hat die Medizin diesem Mann gebracht?

Man sollte sich also doch noch einmal auf die Suche nach einem integrierenden Konzept begeben, durch das ärztliches Handeln eine bessere Umsetzung erfährt als gegenwärtig. Auf diesem Weg werden uns Erkenntnis und wissenschaftstheoretische Grundlagen begegnen. Ihnen muss sich die moderne Medizin stellen.