Trotzdem sieht zumindest Thorsten Faas noch eine Chance für Martin Schulz, auch weil laut einer Allensbach-Umfrage noch mehr als 50 Prozent der Wähler unentschlossen sind, wo sie ihr Kreuzchen in der Wahlkabine machen werden. „Bei denen kann er punkten, wenn es ihm gelingt, sein Oberthema soziale Gerechtigkeit mit Alltagserfahrungen der Menschen in Verbindung zu bringen“, sagt Faas. Hinzu kommt, dass der Herausforderer einen strukturellen Vorteil in der Duellsituation hat. Sein Image hat sich beim Zuschauer noch nicht so verfestigt und er kann sich auf Augenhöhe mit der Amtsinhaberin vor großem Publikum präsentieren.

Dass nicht jeder so einen Vorteil zu nutzen versteht, weiß man spätestens seit 2005, als sich Merkel als in den Umfragen weit vorne liegende Herausforderin vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder auseinandernehmen ließ. Geschickt platzierte Schröder seine Kritik am radikalen CDU-Steuerkonzept des Verfassungsrechtlers Paul Kirchhof, den Schröder immer nur als den „Professor aus Heidelberg“ titulierte. Dass er dessen Konzept sozial ungerecht fand, musste er kaum noch dazusagen. Es setzte sich in den Köpfen der Zuschauer fast von allein fest und startete Schröders Aufholjagd, die Merkels Kanzlerschaft beinahe noch verhindert hätte.

Solch eine Schrödersche Brücke von seinem Programm in die Köpfe der Wähler müsste auch Schulz bauen, um es noch mal spannend zu machen. „Dann kann er ein Momentum kreieren, das ihn auf der Zielgerade des Wahlkampfes trägt“, sagt Faas.

Einen Fehler, den die Kandidaten auf keinen Fall machen dürfen, ist, sich in Details zu verlieren. „Wer die Zuschauer mit Zahlen und Fakten erschlägt, verliert sofort deren Aufmerksamkeit“, hat Faas herausgefunden. Ein solches Risiko ist bei Schulz höher, weil der Herausforderer nach 23 Jahren in Brüssel unbedingt beweisen will, wie gut er sich innerhalb kürzester Zeit in die deutsche Politik eingearbeitet hat.

Die Glaubwürdigkeit ist wichtig

Doch Sachverstand demonstriert man nicht durch das Referieren der einzelnen Spiegelstriche des eigenen Rentenkonzepts, sagen die Experten. „Als kompetent wird eingestuft, wer in allgemein verständlicher Sprache seine politischen Positionen vortragen kann“, sagt Christina Holtz-Bacha, Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Noch wichtiger ist den Zuschauern aber noch ein anderer Aspekt: „Die für die Befragten wichtigste Eigenschaft eines Politikers ist seine Glaubwürdigkeit“, sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Wahlen.

Manchmal ist es aber auch absurd, worauf die Aufmerksamkeit nach den Duellen gelenkt wird und was in Erinnerung bleibt. 2002 war es ein großes Thema, dass Schröder und sein Herausforderer Edmund Stoiber fast identische Krawatten trugen. 2013 war es dann die „Schlandkette“ der Kanzlerin, eine Kette in den Deutschlandfarben an Merkels Hals.

Einig sind sich die Experten darin, dass sich die Relevanz des Duells durchaus noch steigern ließe. „Bei den Duellen in den USA gibt es nur einen Moderator, was die Debatten wesentlich flüssiger macht“, sagt Faas. Auch härteres Nachfragen sei dann einfacher. Christina Holtz-Bacha ist überzeugt, dass ein Termin kurz vor der Wahl den Einfluss des Duells auf das Wahlergebnis steigerte.

Ganz neu wäre das für deutsche Fernsehwahlkämpfe gar nicht. So trafen sich in den siebziger Jahren in der Sendung „Drei Tage vor der Wahl“ die Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien zur Diskussion, was auch dem Verhältniswahlrecht in Deutschland besser entspricht als die heutigen Duelle. Beginn ebenfalls um 20:15 Uhr, Ende offen. Im Jahr 1976 dauert die hitzige Auseinandersetzung zwischen Kanzler Helmut Schmidt, CDU-Kanzlerkandidat Helmut Kohl, CSU-Chef Franz-Josef Strauß und dem FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher fast vier Stunden, wofür sich die Moderatoren immer wieder beim Publikum entschuldigten. Dem Publikum scheint es nicht auszumachen, die Einschaltquoten liegen auch mangels Alternative bei 54 Prozent, obwohl es zwischen den Herren im Studio sehr emotional zuging, wenn beispielsweise Strauß zu Schmidt sagte: „Manchmal habe ich ja wirklich Sorge um ihren Zustand.“

In den modernen Duell-Zeiten funktionieren nicht mal mehr Emotionen liebevoller Art. Als Schröder 2005 in der Sendung seiner Frau eine Liebeserklärung machte, zeigte das bei Faas’ Probanden überhaupt keine Wirkung. Angesichts Ehe Nummer 4 vielleicht auch nur ein Fall mangelnder Glaubwürdigkeit seitens Schröders.