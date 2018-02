Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus bleibt bis Ende Juli ausgesetzt. Das beschloss der Bundestag am Donnerstag nach hitziger Debatte. Das Vorhaben stößt bei Flüchtlingsorganisationen und Sozialverbänden auf enorme Kritik, ebenso bei Grünen und Linken.

Sogenannte subsidiär Schutzberechtigte - darunter viele Syrer - dürfen seit März 2016 keine Familienangehörigen mehr nach Deutschland nachholen. Die große Koalition hatte den Anspruch darauf für zwei Jahre ausgesetzt, also bis Mitte März. Nun bleibt den Betroffenen diese Möglichkeit auch mehrere Monate darüber hinaus verwehrt.

Ab 1. August soll einer begrenzten Zahl von bis zu 1000 Betroffenen pro Monat der Nachzug wieder erlaubt werden. Zusätzlich sollen Härtefälle berücksichtigt werden. Das hatten Union und SPD bei ihren Koalitionsverhandlungen vereinbart. Details der Neuregelung wollen beide Seiten noch klären. Dazu ist ein weiteres Gesetz geplant.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte den Kompromiss von Union und SPD zum künftigen Familiennachzug gegen Kritik aus der Opposition verteidigt. "Es ist eine Lösung, die befriedet", sagte de Maizière zum Auftakt der entscheidenden Beratungen über das geplante Gesetz.



Konkurrierende Anträge von Linken und Grünen sahen eine generelle Wiedereinführung des Familiennachzugs vor, ein AfD-Entwurf einen generellen Verzicht. Die FDP schlug in ihrem Entwurf eine Härtefallregelung vor. Es wird aber erwartet, dass das Vorhaben von Union und SPD eine Mehrheit bekommt, nachdem sie ihren Streit über den Familiennachzug am Dienstag beigelegt hatten.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warf der SPD Umfallerei vor. „Sie knicken ein in der Familienfrage“, hielt sie den Sozialdemokraten im Bundestag vor. „Wie klein will sich die SPD eigentlich noch machen? Sie sind noch in keiner Koalition. Sie können heute hier zeigen, dass es Ihnen wirklich um die Familien geht.“ Sie forderte die SPD-Abgeordneten auf, gegen die weitere Aussetzung des Familiennachzugs zu votieren.

Vor der Sitzung hatten Fraktionsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen für den Familiennachzug demonstriert.

Während die Parlamentarier debattierten, gab es draußen auch Proteste von Geflüchteten.

