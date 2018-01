Der Arzt: Kai Sostmann, Jugendmediziner

Ich wünsche mir eine menschliche Medizin – Schluss mit dem Sparen am Personal. Und zwar sowohl bei Medizinern als auch bei Pflegekräften. Das bedeutet allerdings, dass das System der Fallpauschalen geändert werden muss. Die aktuelle Finanzierung der Kliniken sieht nämlich zu wenig Mittel für diejenigen vor, die die Arbeit in der Krankenversorgung machen. Und ein halbwegs familienfreundliches Berufsleben? Das ist in den Krankenhäusern kaum möglich. Im Gegenteil, Stress, Überstunden, Dauerbereitschaft sorgen dafür, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen öfter erkranken. In wachsenden Städten merkt man zudem besonders massiv: Unsere Notfallversorgung muss besser werden. Die Rettungsstellen sind übervoll – nicht nur, weil immer mehr Leute in die Metropolen ziehen, sondern auch, weil die Arztpraxen, wo ja die ambulanten Fälle behandelt werden sollen, an vielen Tagen geschlossen sind. Da muss die Bundesregierung ran. In diesen Tagen wird außerdem gern von Digitalisierung gesprochen. Ich finde das richtig. Nur darf die Digitalisierung nicht dazu dienen, noch mehr zu sparen. Sie sollte helfen, den Kontakt zwischen Arzt und Patient zu erleichtern. Denn wozu soll mehr Effizienz, mehr Leistungsfähigkeit sonst genutzt werden, wenn nicht zu einem Mehr an Hilfe, Zuwendung und Verständnis? Als Arzt möchte ich auch unsere Zunft selbst verteidigen: Die letzte Bundesregierung hat das sogenannte Tarifeinheitsgesetz durchgesetzt; demnach darf in einem Betrieb die größere Gewerkschaft im Notfall die kleinere Gewerkschaft dominieren. Das ist nicht nur undemokratisch, sondern auch unsinnig. Dass Ärzte eigene Gewerkschaften brauchen, zeigt die Lage der Mediziner in den Gesundheitsämtern. Sie verdienen vergleichsweise wenig, weshalb dort viele Stellen unbesetzt sind.

Aufgezeichnet von Hannes Heine

Der Lehrer: Robert Rauh, Barnim-Gymnasium

Von einer Bundesregierung erwarte ich mehr Engagement in der Schulpolitik. Voraussetzung ist die Aufhebung der schulpolitischen Länderschranken. Ich rechne zwar nicht gleich mit der Abschaffung des Bildungsföderalismus – wofür ich plädiere –, aber mindestens mit der Abschaffung des unsinnigen Kooperationsverbotes. Das würde es dem Bund ermöglichen, die in jedem Wahlkampf ausgegebene Parole „Mehr Geld für die Bildung“ endlich umzusetzen. Da die Kommunen mit den Herausforderungen unserer heutigen Schule finanziell überfordert sind, muss der Bund sie mit Sonderprogrammen im Schulbau, in der Digitalisierung, bei der Inklusion und bei der Integration unterstützen. Und die künftige Bildungsministerin oder der künftige Bildungsminister sollte die Vereinheitlichung der schulischen Rahmenbedingungen vorantreiben – etwa bei der Gewichtung von Prüfungsleistungen im Abitur, bei der Lehrerausbildung und auch bei der Lehrerbezahlung. Bildung ist unser wichtigster Rohstoff, heißt es. Vergesst ihn nicht!

Aufgezeichnet von Susanne Vieth-Entus

Der Regierende: Michael Müller, Bürgermeister

Für Berlin stehen mit Blick auf die nächste Bundesregierung zwei Themen im Vordergrund: Da ist zum einen der soziale Wohnungsbau. Hier brauchen wir eine deutliche Bundesunterstützung, damit wir die eigenen Anstrengungen weiter verstärken können. Wichtig ist auch ein wirklich soziales Mietrecht: Die Überarbeitung des Mietspiegels stand ja schon bei der vorherigen Koalition im Vertrag, ist dann aber nicht umgesetzt worden.

Zum anderen ist Wissenschaft für uns von herausragender Bedeutung. Das gilt für ganz Deutschland, aber besonders auch für Berlin. In dieser Legislaturperiode laufen wichtige Bundesförderprogramme aus, hier muss die neue Regierung schnell handeln. Insbesondere die Mittel für den Hochschulpakt müssen zumindest verstetigt, besser noch dauerhaft ausgebaut werden. Das ist wichtig für alle Hochschulstandorte. Das Kooperationsverbot spielt für den gesamten Bildungsbereich, insbesondere für die Schulen, eine wichtige Rolle; das würde ich gerne weghaben. Diese Themen sind für die Entwicklung Berlins von großer Relevanz.

Aufgezeichnet von Lorenz Maroldt