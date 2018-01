Der Start-up-Investor: Fabian Westerheide, Geschäftsführer

Deutschland läuft Gefahr, in Sachen Technologie und Innovation abgehängt zu werden. Ich bin der Geschäftsführer eines jungen Venture Capital Fonds (VC), der Wagniskapital in Start-ups investiert, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen. Mein Problem: Ich muss mir mein Kapital aufwendig in den USA und im asiatischen Raum suchen – in Europa oder gar in Deutschland kriege ich das nicht, weil es null Anreize gibt und weil die Gesellschaft zu risikoavers ist. Das ist auch für die Start-ups schlecht. Deutschland müsste sich an den USA oder Großbritannien orientieren, wo Firmen, Banken und Pensionskassen Anreize haben, VCs und Start-ups zu fördern. Das kann etwa eine Steuergutschrift bei einem bestimmten Investitionsbetrag sein. Wenn nur aus dem Ausland in die deutsche Start-up-Szene investiert wird, profitiert Deutschland bei Gewinnen nicht. Egal, wer demnächst regiert: Es muss ein Digitalministerium geben oder mindestens einen Staatssekretär für Digitales. Der könnte sich dann mal fragen, warum die USA ein Silicon Valley haben und wir nicht. Es liegt so viel im Argen: beim Breitbandausbau oder bei der Förderung von Forschung an innovativen Technologien. Letztlich hat die Politik einfach keine Vision, wie sie ein besseres, glücklicheres und erfolgreicheres Deutschland erschaffen will.

Aufgezeichnet von Maria Fiedler

Der Pfleger: Carsten Becker, Fachkraft an der Charité

Die neue Bundesregierung muss endlich ein Signal für die Pflege aussenden. Seit Jahren sind die Fakten bekannt: Zu wenig Fachkräfte müssen immer mehr Bedürftige versorgen – das gilt für die Krankenhäuser genauso wie für die Pflegeheime und die ambulanten Dienste. In den Krankenhäusern brauchen wir eine gesetzliche Mindestanzahl von Pflegekräften – damit keine Klinik nachts eine ganze Station mit nur einer Kollegin besetzen darf. Bessere Arbeitsbedingungen dienen auch dem Wohl der Patienten. Auch in der Altenpflege gilt es, die Betreuungsschlüssel zu verbessern. Was wiederum zu einer Ausbildungsoffensive führen muss, denn: Pflegen kann nicht jeder! Es ist ein anstrengender, detailreicher, aber wundervoller Beruf. Wir auf den Stationen sagen schon lange: Ein bisschen hier und da, wie unter den letzten Regierungen, verschlimmert die Lage nur!

Aufgezeichnet von Hannes Heine

Die Managerin: Monika Schulz-Strelow, Wirtschaftsvertreterin

Ich wünsche mir, dass Angela Merkel den ihr kürzlich verliehenen „International Equality Award“ zum Anlass nimmt, sich in Deutschland aktiver für die Gleichstellung einzusetzen. Wir haben der Kanzlerin deshalb jetzt einen offenen Brief geschrieben. Wir, das sind 17 führende Frauenverbände, von meiner Initiative „Frauen in die Aufsichtsräte“ über den Deutschen Juristinnenbund bis zu Pro Quote Medizin, ProQuote Medien und ProQuote Regie. Bei Koalitionsgesprächen sollten drei Punkte oben auf die Agenda: gleiche Teilhabe, gleiche Bezahlung und Transparenz. Gleichberechtigung muss endlich zur Normalität werden. Das Thema Gleichstellung sollte deshalb von allen Ressorts als Querschnittaufgabe angesehen werden und von allen Regierungsparteien gleichermaßen ernst genommen werden. Zudem sollte evaluiert werden, ob die bereits erlassenen Gesetze wirklich greifen. Ich habe gerade mit Studierenden darüber diskutiert: Strukturen und Denkmuster sind bis heute von Männerdominanz geprägt. Veränderung lässt sich offenbar nicht mit Einsicht bewirken, auch der Hinweis auf Demografie und Fachkräftemangel folgt lediglich der Trümmerfrauen-Logik: Wenn Not am Mann ist, füllen Frauen die Lücken aus. Nein, Veränderung geht offenbar nur mit politischem Druck und mit Sanktionen. Das ist so bitter wie simpel.

Aufgezeichnet von Christiane Peitz